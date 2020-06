Jelentősen drágul a parkolás Budapesten augusztustól

Jelentősen drágul a parkolás Budapest több részén is augusztustól. A 13. kerületben például a Nagykörút és a Dráva utca között mindenhol 525 forint lesz az óránkénti díj, de drasztikusan emelkedik a tarifa a 2. és a 12. kerület egy részén, illetve Karácsony Gergely korábbi kerületében, Zuglóban is. Ezzel még nincs vége: a tervek szerint hamarosan jöhetnek a sávosan emelkedő díjak, amelynek a felső határa már 800 forint lehet. A tervről az MSZP-s Horváth Csaba is azt mondta ma, hogy támogatja. Eközben a DK-s Nidermüller Péter kerületében akár este 11-ig is kitolhatják a fizetős időszakot.