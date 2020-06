Nagy mennyiségű eső zúdult az ország keleti részére

Szombaton is több helyen hullott hirtelen nagy mennyiségű eső. Főleg az ország keleti részén okozott gondokat, Nyíregyházán autók akadtak el az utcákon hömpölygő vízben. A Pest megyei Zebegénynél továbbra is le van zárva a 12-es út, mert napokkal ezelőtt nagy mennyiségű sár és kő zúdult le a hegyről – elzárva a vasúti síneket is. A Visegrád környéki hegyekben sem ajánlatos ezekben a napokban kirándulni – közölte az M1 Híradója.