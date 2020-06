Akár kerékpárral is felfedezhető a Balaton

Kétszáz kilométernyi izzadás vár arra, aki elhatározza, hogy biciklivel fedezi fel a Balatont. A fáradozásért azonban több különleges látnivaló is kárpótolja a kirándulókat, például Balatonföldváron több híres magyar villáját is megtekinthetik, vagy felkereshetik a Tihanyi Bencés Apátságot is.