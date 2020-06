Közös kalandozással erősítik az édesapák és gyerekeik kapcsolatát

Az Apaépítő vállalkozás lelkes édesapákból és az őket segítő szakemberekből, pedagógusokból, trénerekből álló csapat, amely azt vallja, hogy a kettesben töltött, minőségi idő erősíti az apa és gyermeke közötti kapcsolatot – olvasható a vállalkozás honlapján.

Nagygyörgy Miklós, a program ötletgazdája a Duna Balatoni nyár című műsorában elmondta, már három éve szervezik az Apa+én programokat, melyekkel az volt a céljuk, hogy az apáknak lehetőséget biztosítsanak arra, hogy egy-két hétvégét közösen tudjanak eltölteni a gyermekükkel.

A saját gyerekivel azt tapasztalta, hogy ha külön-külön több időt tölt el velük, az segít abban, hogy elmélyítsék a kapcsolatukat – tette hozzá az előző gondolatmenetéhez –, ezért a foglalkozásra egy apuka csak egy gyerekkel érkezhet, és a hétvége során közösen különböző kalandokon vehetnek részt.

Kitért arra is, hogy szerveznek Anya+én hétvégéket is, de azok iránt nincs akkora érdeklődés. Hozzátette, ez talán annak is betudható, hogy az édesanyák sokkal könnyebben megtalálják a kötődési pontokat a gyerekeikkel.

A beszélgetés végén elmondta, a hétvégék nemcsak a szórakozásról szólnak, hanem az információátadásról a tapasztalatcseréről is, hiszen esténként, miután a gyerekek már lefeküdtek, az édesapák több nevelési kérdést is megbeszélnek, megvitatnak.

A címlapfotó illusztráció.