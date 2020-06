A hétvégén ismét lecsaphat az országra a vihar

A hétvégén is folytatódik a viharos időjárás. Szinte az egész országban számítani lehet felhőszakadásra és heves zivatarokra. Közben sok helyen még mindig takarítanak az elmúlt napok viharai után. Zebegénynél hetekig is eltarthat a helyreállítás. Ott szerdán árasztotta el sárlavina és kőtörmelék a vasúti síneket, miután leomlott a töltés egy része. Le kellett zárni a 12-es főutat is ezen a szakaszon – hangzott el az M1 Híradójában.