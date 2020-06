Videó - Számos országban már elkezdődött a második hullám

Sikeresnek nevezte a koronavírus elleni védekezést Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára az M1 Ma reggel című műsorában.

Horváth Ildikó azt mondta, a fő szempont a járvány alatt az volt, hogy megvédjék az egészségügyi dolgozókat és a betegeket; azokat is, akik Covid-gyanúsak voltak és azokat is, akik nem. Hozzátette, az orvosok jól mérlegelték, hogy mely beavatkozásokat kell elhalasztani, melyeket kell az adott helyzetben is elvégezni.

Kiemelte, ahhoz, hogy ősszel ne legyen, minél kisebb legyen, minél később legyen egy második hullám, ahhoz aktívan kell dolgoznak a nyár folyamán. Hozzátette, erre azért van szükség, mert láthattuk, hogy a fegyelem meggyengülésével egyes országokban már el is kezdődött a második hullám.

Ha ezt a második hullámot ki akarjuk védeni akkor az idei nyarat óvatosan kell élvezzük – fogalmazott.