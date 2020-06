Horváth Ildikó: Sikeres volt az egészségügyi védekezés

Megosztás Tweet



Sikeresnek nevezte a koronavírus elleni védekezést az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára csütörtök reggel az M1-en.



Horváth Ildikó azt mondta, a fő szempont a járvány alatt az volt, hogy megvédjék az egészségügyi dolgozókat és a betegeket; azokat is, akik Covid-gyanúsak voltak és azokat is, akik nem. Hozzátette, az orvosok jól mérlegelték, hogy mely beavatkozásokat kell elhalasztani, melyeket kell az adott helyzetben is elvégezni.

A kórházparancsnoki rendszer is jól működött, hiszen erősítette az intézmények szervezettségét – jelentette ki.

Kitért arra is, hogy már májusban kezdtek a kórházak visszatérni a normális működésre, és mostanra – a veszélyhelyzet megszüntetésével – a betegek is elkezdtek visszatérni, elvégeztetni azokat a vizsgálatokat, amelyeket elhalasztottak. Hangsúlyozta, hogy nincs már semmilyen korlátozás a járóbetege ellátásban. Számításaik szerint az egészségügyi rendszer 2-3 hónapon belül felzárkózhat, vagyis ennyi idő alatt elvégezheti az elmaradt feladatokat – közölte.

Kérdésre válaszolva Horváth Ildikó elmondta azt is, hogy mintegy 160 ezer egészségügyi dolgozó kaphat 500 ezer forintot. A jogosultak névsorát a munkáltatónak kell egyeztetnie. Eddig hétezer intézmény jelzett vissza, még négyezertől várják a választ – fűzte hozzá.

A pénz a tervek szerint július elsején érkezik meg a jogosultakhoz.

