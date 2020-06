Felemás időjárás várható a hévegére

A hétvégén is sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Helyenként a szél is megerősödik. Ezzel együtt, főként pénteken és szombaton napsütés is lesz – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.