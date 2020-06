A nyaralás ideje alatt fokozottan figyeljünk kiskedvencünk igényeire is

Itt a nyár, a jó idő, mindenkit vonz a vízpart, a kutyatulajdonosokat is, azonban a kutyánkkal való strandolás, nyaralás ideje alatt több dologra is érdemes odafigyelni.

Bendzsel Dániel állatorvos a Duna Balatoni nyár című műsorában elmondta, nyáron a kirándulások során fokozottan figyeljünk házikedvencünkre is, védjük a kullancsoktól és a szúnyogoktól is. Hozzátette, arra is figyeljünk oda, hogy nyáron a déli órákban ne sétáltassuk a kutyánkat az aszfalton, hiszen a felhevült felület komoly sérüléseket okozhat a kutya talpán.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy fokozottan figyeljünk arra, hogy a kutyánk ne maradjon az autóban.

Kitért arra is, hogy olyan kutyafaj nem létezik, amely számára nem ajánlatos a strandolás, viszont fontos, hogy a gazda tudja, kutyája szereti a vizet vagy sem, mivel ha a kiskedvenc nem szeret úszni, egyáltalán nem szabad erőltetni, bedobni őt a vízbe.

A címlapfotó illusztráció.