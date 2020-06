Önálló munkára és az időbeosztás kialakítására kell megtanítani a diákokat

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

F. Takács István viselkedéselemző a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta, az Instagram-generáció, a fiatalok könnyedén vették az élet online térbe való költözését. Ez nem volt másképp a digitális oktatásra való átállás esetében sem. Hozzátette, azonban, ahogy haladtunk előre az időben, egyre többen fogalmazták meg, hogy jó lenne már bemenni az iskolába, a barátokkal személyesen is találkozni.

A digitális oktatás tapasztalatai azt mutatják, hogy voltak nehézségek is, tanároknak, diákoknak és a szülőknek is ki kellett alakítaniuk egyfajta időbeosztást, amely szerint teljesíteni tudták az előírt tananyagot. A tanítóknak, tanároknak azon kellene elgondolkodniuk, hogy az oktatás segítségével hogyan tudják rávezetni az önálló munkára, az önálló időbeosztás kialakítására a diákokat.

A beszélgetés végén arra is kitért, hogy a fiatalok kommunikációjának is van illemtana, különböző szokásai, de ezek nem szivárogtak át az online órákra. F. Takács István szerint normális az, hogy a fiatalok napjaikban leginkább online formában tartják a kapcsolatot, hiszen a kor, a technológia fejlődésével ez elkerülhetetlen. Az egyetlen hátránya ennek a fajta kommunikációnak a nonverbális jelzések elmaradása, ami több esetben félreértésekre is adhat okot.

