Internetes oktatóvideókkal segítenék az újraélesztés elsajátítását

Életünk minden területén megváltoztatta a helyzetet a koronavírus-járvány. A közösségi távolságtartás mára már természetessé vált, de mi történik, ha valaki mellettünk rosszul lesz, és hirtelen segítenünk kell, például az újraélesztésében? Erre dolgoztak ki egy módszert Szombathelyen, ahol 2011 óta folyamatosan tanítják is a reanimációt. Most egy új program keretében ez az online térbe került.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Sokszor hirtelen érkezik egy rosszullét, és ha nincs jelen egy mentőtiszt, vagy nincs elérhető defibrillátor, az segít először, aki éppen a helyszínen van. Ezt felismerve indították el 2011-ben Szombathely, a segítés városa programot, melyben azt tűzték ki célul, hogy a lakosság legalább egyharmada megtanulja az újraélesztést. Az ötletgazda az akkori polgármester, a civilben mentőtiszt Puskás Tivadar volt – hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

„A hirtelen szívhalálban Magyarországon 25–26 ezer ember veszíti életét évente. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 50 percenként meghal valaki” – mondta Puskás Tivadar.

Hozzátette: a statisztikák alapján, ha a lakosság körülbelül egyharmada ismeri az újraélesztés folyamatát, akkor jelentősen megnő az esélye, hogy a rosszul lévő környezetében lesz olyan személy, aki megmentheti az életét.

Mára mintegy harmincezer ember tanult meg reanimálni Szombathelyen,

ám a koronavírus-járvány megakasztotta az oktatást, ráadásul a testi kontaktus elkerülésére is megoldást kellett találni.

Köcse Tamás vezető mentőtiszt kiemelte: erre az Európai Újraélesztési Társaság és az Országos Mentőszolgálat is megpróbált szakmai választ találni, és megfogalmazta azokat az ajánlásokat, amelyeket az új helyzetben a segélynyújtó alkalmazhat. Példaként említette, hogy a légzés vizsgálatánál, de magánál az ébresztési próbálkozásnál is megengedett egy kicsit nagyobb távolságot tartani, és az ajánlások közt szerepel a saját védőeszköz használata is.

„A művelet pedig mostantól mellőzi a befújásos lélegeztetést” – emelte ki.

Az online oktatással átléphetik Szombathely határait

„Idén arra gondoltunk, hogy másfajta formában, egy online oktatás keretében fogjuk ezt a fontos tevékenységet propagálni és tanítani, de bővítenénk is, hiszen nemcsak a reanimáció a fontos, hanem a gyakran előforduló otthoni vészhelyzetek elhárítása is” – mondta László Győző alpolgármester.

Úgy gondolja, azzal, hogy az oktatás az online térbe kerül, Szombathely határait átlépve jóval több embert tudnak majd elérni, ezzel is növelve a bajbajutottak esélyét a túlélésre.

Az első kisfilm már el is készült, mely egy minden háztartásban fellelhető eszközzel, a pillepalackkal mutatja be az újraélesztést.

„A körülbelül egyperces videókban szeretnénk egyszerűen és szemléletesen bemutatni az egyes elsősegélynyújtásban fontos szituációkat” – mondta Horváth Balázs mentőtiszt.

Nő a civil segítségnyújtók aránya, de sokan még mindig félnek segítséget nyújtani

Egy nemrég megjelent összefoglalóból kiderült, hogy 2005-ben körülbelül 20 százalékban dokumentálták a keringésleállást ellátó, helyszínre kiérkező mentősök, hogy az ott lévő laikusok valamilyen módon próbáltak segítséget nyújtani, míg 2015-ben ez az arány bőven 40 százalék felett volt, tehát a tanfolyamoknak köszönhetően javult a helyzet – mondta Kiss Domonkos kardiológus, a Magyar Resuscitatiós Társaság elnöke.

A Magyar Resuscitatiós Társaság nem anyagi érdekeltséggel létrehozott, multidiszciplináris tudományos társaság, mely összefogja és támogatja mindazon szakemberek munkáját, akik az újraélesztés, valamint a keringésmegállás körüli kritikus időszak betegellátásának elméletével, gyakorlatával, kutatásával vagy oktatásával foglalkoznak – Reanimatio.hu.

Hozzátette: a mentőszolgálat diszpécserei telefonon keresztül is segítik az elsősegélyt nyújtók munkáját.

A kardiológus kiemelte, hogy a laikus segítségnyújtás egyik legnagyobb gátja továbbra is az, hogy az emberek nincsenek hozzászokva olyan szituációkhoz, amikor újraélesztést kell alkalmazniuk.

A segítségnyújtás azért is rendkívül fontos, mert a szívinfarktusok egy részében, ha nem kerül időben ellátásra a beteg, akkor jó eséllyel felléphet valamelyik olyan életet veszélyeztető szívritmuszavar, ami aztán a szív mechanikus működését is leállítja – fejtette ki.

Hangsúlyozta: ha megáll a szív mechanikus rendszere, akkor néhány másodperc múlva nem jut elég oxigén az agyba, ami ájuláshoz vezet. Ezt követően, ha három-öt percen belül nem történik érdemi segítségnyújtás – mellkaskompresszió, illetve lélegeztetés –, visszafordíthatatlan oxigénhiányos károsodásokat szenvedhet a beteg.

