Fokozatosan enyhülnek a járványügyi intézkedések

A veszélyhelyzet végével fokozatosan megszűnik több, még érvényben lévő korlátozás is. A könyvtárak után hamarosan a mozik és a színházak is újranyithatnak. Hatályban marad a hitelmoratórium, az ingyenes parkolás, és továbbra is kötelező lesz a maszk a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön – hangzott el az M1 híradójában.