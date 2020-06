Megosztás Tweet



Újraindult az egészségügy. Hétfőtől az összes vizsgálatot elvégzik a szakrendelők és háziorvosok, de előzetes bejelentkezésre továbbra is kell. Az élet más területein is fokozatos a nyitás: a fővárosban is lehet már lakodalmakat tartani, és a könyvtárak is kinyithatnak újra. A tiszti főorvos szerint az a cél, hogy visszaálljon az élet a megszokott kerékvágásba – hangzott el az M1 híradójában.

Újraindult az egészségügyi ellátás az országban. Hétfőtől minden vizsgálat korlátozás nélkül igénybe vehető, és óránként már négynél több beteget is kezelhetnek az orvosok. Az előjegyzés viszont maradt, a szakrendelőkbe és háziorvosokhoz ezután is időpontot kell kérni, és kötelező a maszk viselése is. A kórházak jelentős részében feloldották a látogatási tilalmat. A koronavírus-fertőzöttek ellátására korábban elkülönített ágyak nyolcvan százalékát pedig visszaállítják a normál ellátásra.

„Mindenkinek az a célja, hogy az elhalasztott ellátásokat minél gyorsabban lehessen pótolni, és helyreálljon tulajdonképpen az egészségügyi ellátásnak a régi folyamata, és mindösszesen az elkülönített ágyak húsz százalékét kell biztonsági tartalékként fenntartani” – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

A kulturális élet is fokozatosan újraindul. A könyvtárak ismét kinyithattak. A legtöbb helyen egyelőre még csak rövid ideig lehet tartózkodni.

A tömegközlekedésben is vannak változások. Az arc eltakarása továbbra is kötelező, de a Volánbusz járatain ismét lehet menetjegyet váltani. A BKK járatain a felszállás újra az első ajtón történik, és eltávolították a kordonokat is, hogy az utasok nagyobb távolságot tudjanak tartani egymástól. További könnyítés, hogy már a fővárosban is lehet tartani 200 fő alatti családi rendezvényeket.

„A fővárosban a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, amennyiben a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. Szintén a mai naptól a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátóüzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható. Ezeken a családi rendezvényeken az általános védelmi intézkedésként meghozott védőtávolság betartásának kötelezettsége nem mellőzhető” – fogalmazott Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa.

Az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott, hogy a veszélyhelyzet megszüntetésével a mozik és színházak is újranyithatnak.

A kormány várhatóan szerdán dönt majd a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávjáról.

A címlapfotó illusztráció.