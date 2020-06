Jobban hisznek a gyerekek az algoritmusoknak, mint a szüleiknek

Megosztás Tweet



Megdöbbentő eredményt hozott egy amerikai tanulmány, amely általános iskolás gyerekek internetes szokásait vizsgálta. Kiderült, hogy a fiatalabb generáció tagjai úgy érzik, különböző számítógépes megoldásokra, algoritmusokra bízhatják az életüket.

A kutatásból az is kiderült, hogy szinte kivétel nélkül minden gyereknek van nyilvános, a szülők által is látható profilja a közösségi oldalakon, és egy másik is, amit csak barátokkal oszt meg. Így a szülők legtöbbször nem is tudják pontosan, hogy mit csinál gyermekük ezeken az oldalakon. Az internet veszélyeire figyelmeztető oktatóanyagok, honlapok pedig sokszor elavultak.

Szűts Zoltán médiakutató, az Eszterházy Károly Egyetem docense az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, hogy nagy különbség van az általános iskolások és a középiskolások, egyetemisták internethasználata között. Azért lehet nagy különbség – tette hozzá –, mivel a technológia rohamos fejlődésével a tanulási folyamat során más-más technológiával, eszközökkel találkoztak az általános iskolások és a mostani gimnazisták, egyetemisták.



Elmondta, korábban sem volt ismeretlen, hogy valaki virtuális identitást alakított ki magának, azonban a fiatalabb generáció körében a virtuális identitás már tovább fejlődött, újabb elemekkel bővült. A fiatalok mást mutatnak a szüleiknek és a tanáraiknak, mert tudják, hogy az említett személyek megfigyelés alatt tartják őket, és másképp kommunikálnak a barátaikkal.

Szűts Zoltán szerint napjainkban tapasztalható először a világtörténelem során, hogy a fiatalok kevésbé műveltek, mint a szüleik ugyanennyi idősen.

Hozzátette, ez azzal is összefüggésben van, hogy egyre inkább a számítógépek, algoritmusok, robotok végzi a munkát, s így a fiatalabb generáció tagjai úgy érzik, a különböző számítógépes megoldásokra, algoritmusokra bízhatják egész életüket. Ez az amerikai kutatásából is kiderült.

Tíz-tizenöt év múlva a marketingtevékenység eltűnik, mivel nem lesz rá szükség, és a marketingszakemberek munkáját az IT-szektor fogja átvenni – tette még hozzá az előző gondolatmenetéhez. A jelen körülmények között felnövő generációt már nem fogja érdekelni a reklám, az algoritmusoknak hisznek majd, amelyek személyre szabott ajánlatokat közvetítenek nekik.

