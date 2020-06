A járvány megnyugvó szakaszában is minták ezreit vizsgálják

Cikkünk frissül.

Karantén nélkül Horvátországból haza

Péntektől hatósági házi karantén nélkül utazhatnak be Horvátországból a személyforgalomban a magyar állampolgárok Magyarországra – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: a korlátozásokat enyhítő intézkedések eredményeként már jelenleg is karantén nélkül utazhatnak be Magyarországra a magyar állampolgárok Csehországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából és Szlovéniából is.

Az operatív törzs változatlanul dolgozik

A járvány második szakaszában továbbra is

ellátja az operatív törzs feladatait, gyűjti és elemzi az adatokat, és a szomszédos államok tapasztalatait is

– mondta Kiss Róbert. Kitért arra is, hogy 424 házi karantént rendeltek el 24 óra alatt és továbbra is ellenőrzik a szabályszegéseket a rendőrök.

Napról napra kevesebb az aktív fertőzött

Jelenleg 4039 igazolt fertőzöttet tartunk nyilván, közülük 553-an hunytak el. Az elmúlt 24 órában a pozitív eseteknek a száma 12-vel nőtt – mondta a tájékoztatón Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Hozzátette,

a járvány megnyugvó szakaszában vagyunk, de még mindig igazolunk naponta 10 körüli pozitív esetet.

„A gyógyultak száma mindennap emelkedik. Most már 2391-en váltak negatívvá. Az aktív fertőzöttek száma is napról napra csökken” – hangsúlyozta.

Továbbra is minták ezreit vizsgálják

A laboratóriumokban a munka továbbra is ugyanazzal a kapacitással folytatódik, mint korábban, az elvégzett minták száma nem csökken, ugyanolyan tempóban zajlanak a vizsgálatok. Naponta mintegy ezer mintát vizsgálnak a szakember – tette hozzá Müller Cecília.

A címlapfotó illusztráció.