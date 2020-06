Videó: Így is ünnepelhetjük idén az apák napját

Rendhagyó módon folytatódik idén a Vállvetve apával program, mely azzal a céllal jött létre, hogy minőségi időt tölthessenek együtt az édesapák a gyermekükkel, akár a munkahelyükön is. A kezdeményezéssel az apa–gyerek kötődés elmélyítését segítik. Idén azonban humorosabb, játékosabb formát ölt a már hároméves kezdeményezés.

Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapító tagja az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, idén azzal az ötlettel álltak elő, hogy az apák napját követő hétfőn, vagyis június 22-én az édesapák vigyék be a munkahelyükre gyermeküket, hogy lássa, mit is csinál édesapja, amikor dolgozik. Ezáltal is szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki – tette hozzá.