Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás veszélye miatt

Békés és Csongrád megye több járására másodfokú riasztást adott ki felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután.

Az érintett területeken a következő órákban olyan heves esőzések várhatók, amely során több mint 50 milliméter eső hullhat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint szintén a felhőszakadás veszélye miatt Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Emellett a zivatarveszély miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Azt írták: legnagyobb eséllyel és legnagyobb számban az ország keleti, északkeleti részein várhatók zivatarok, majd este már az ország déli, délnyugati részén is helyenként előfordulhat. Kedden előbb keleten, majd a Duna-Tisza-közén, délután már a Dunántúl keleti felén is kialakulhatnak zivatarok, felhőszakadással kísért zivatarok. Az intenzívebb zivatarok ugyanakkor jellemzően keleten és az ország középső részén várhatóak.

A zivatarok áthelyeződése hétfőn és kedden is lassú lesz, ezért főként felhőszakadás (lokálisan 30–45 milliméter, keleten lehetnek olyan lassú mozgású intenzívebb gócok, amelyből helyenként akár 45–50 milliméter csapadék is) társulhat hozzájuk, de kisebb eséllyel nagyobb méretű jég és viharos széllökés is kísérheti őket – tették hozzá.

