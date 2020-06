Felemás szezonra számítanak a gyümölcstermesztők idén. Bár a minőségre nem lehet panasz, a mennyiségre annál inkább. Eddig nagyjából feleannyi gyümölcs termett, mint a korábbi években: és cseresznyéből, meggyből, kajsziból is kevesebbet szüretelhetnek. Mindez az árakon is meglátszik: harmadával is többe kerülhetnek ezek a gyümölcsök – hangzott el az M1 Híradójában.