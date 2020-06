Élesben vizsgáztak az új biztonsági szabályok a strandokon

Igazi nyári idő volt egyébként országszerte, sokan töltötték strandokon vagy fürdőkben a hétvégét. Ez volt az első, hogy élesben is vizsgáztak az új biztonsági szabályok, amit mindenhol ellenőriztek is! Belépni például a legtöbb helyen csak lázmérés után lehet, a távolságtartás pedig a medencében is kötelező. Az üzemeltetők mindent megtesznek, hogy garantálják a biztonságot – hangzott el az M1 Híradójában.