A trianoni diktátum több rendelkezése is hatályban van még napjainkban is

Rossz vezetők, széthúzás, gyengeség, túlerő – ezek az okok vezettek Trianonhoz mondják a magyarok száz év után a Magyar Tudományos Akadémia Trianon 100 kutatócsoportjának felmérése szerint. Száz év elteltével a trianoni szerződés egyes pontjai különböző okok miatt hatályukat vesztették, azonban a területek elcsatolásáról, illetve a hadisírokra vonatkozó rendelkezések továbbra is érvényben vannak.

A kép illusztráció

(Fotó: MTI/Komka Péter)

Rossz vezetők, széthúzás, gyengeség, túlerő – ezek az okok vezettek Trianonhoz mondják a magyarok száz év után a Magyar Tudományos Akadémia Trianon 100 kutatócsoportjának felmérése szerint. A telefonos 1048 fő lekérdezésén alapuló reprezentatív kutatás válaszadóinak 85 százaléka szerint a diktátum a magyar történelem legtragikusabb eseménye volt. 94 százalék azoknak az aránya, akik a döntést igazságtalannak tartják, 77 százalék gondolja úgy, hogy a traumát Magyarország azóta sem heverte ki.

A trianoni diktátum több rendelkezése is hatályban van

Tóth Norbert nemzetközi jogász, a trianoni döntés jogi kutatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a trianoni szerződést mindenki ismeri Magyarországon, minden magyar embernek van véleménye róla, emiatt nehéz elfogulatlanul beszélni az eseményről és objektív kutatásokat végezni a témában.

Elmondta, száz év elteltével a szerződés egyes pontjai különböző okok miatt hatályukat vesztették. Hozzátette,

a szerződés második része, ami Magyarország államhatáraira vonatkozik, annak nagy része még mindig hatályban van, igaz módosításokkal.

Egy ilyen jelentős módosítás volt az 1921-es soproni népszavazás, aminek értelmében Magyarország és Ausztria közi államhatár módosult, Sopront visszacsatolták Magyarországhoz – mondta. Ezen kívül voltak kisebb nagyobb változtatások a magyar-csehszlovák határon is.

A trianoni szerződés határokra vonatkozó rendelkezésén túl hatályosak a hadisírokra vonatkozó előírások is. Magyarázatként elmondta, ennek értelmében

az első világháborúban Magyarországgal hadviselő Japán köteles azokat a sírokat is gondozni, amelyekben magyar katonák nyugszanak.

Az említetteken túl a diktátum 13. része – ami a Munka címet viseli, és egyben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapító dokumentuma is – van még hatályban, a további részek az idők során különböző okok miatt hatályukat veszítették.

Több kétoldali szerződést is kötött Magyarország

A beszélgetés során arra is kitért, hogy Magyarország a második világháború után több kétoldali határszerződést is kötött, többek között Ausztriával, Szlovákiával, Romániával, illetve Szlovéniával, Szerbiával és Horvátországgal. Hozzátette, ezek úgy utalnak a trianoni szerződés második részére, hogy azok továbbra is hatályosak, azokat alkalmazni kell.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy

a második világháborút lezáró párizsi békeszerződés sem helyezte hatályon kívül a trianoni békediktátumot,

azért, mert az a béke másik fegyveres konfliktust zárt le, illetve a békét kötő felek sem ugyanazok voltak, mint 1920-ban.

Egy jól működő gazdasági térséget daraboltak fel

„Magyarország áll előttem megint, de nem a csonka, hanem az igazi, a történelmi Magyarország, a kerek, ép vonal, mely gyermekkorom óta belém idegződött, melyet olyan természetesnek, magától értetődőnek éreztem, mint egy egészséges élő test sziluettjét” – ilyennek látta és vágyta Magyarországot Trianon után tizennyolc évvel Babits Mihály Gondolatok az ólomgömb alatti írásában. Az akkor már nagy beteg költő a sugárkezelés órái alatt csodálkozott rá az ország egykori természetes egységére, nem titkolva, hogy a csonka Magyarország határait nem is tudná pontosan felidézni.

Boros Imre közgazdász elmondta, a békediktátum előtt Magyarország egy jól működő gazdasági térség volt, egy teljesen komplett, kiegyensúlyozott gazdasági térség. Azonban a diktátum szétdarabolta Magyarország egységes, jól működő piacát, illetve a Monarchia közel ötven piacát is,

így ami eddig belkereskedelem volt a trianoni békediktátum után külkereskedelemmé vált annak összes nyűgével.

Ezen kívül rengeteg természeti kincs, természeti erőforrás is a határokon kívülre került.

Hozzátette, mára a békediktátum nyerteseinek is rá kellett volna döbbenniük arra, hogy ők is, legalábbis gazdaságilag, de morális értelemben is vesztesei a területi elcsatolásoknak.

