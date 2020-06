Egyre több diák szeretne munkát vállalni a korlátozások feloldása után

Megosztás Tweet



A korlátozások feloldásával újra beindulhat a diákmunka. A regisztrációs hullám már elkezdődött a diákszövetségeknél, egyelőre azonban a munkáltatók még nem vették fel az újranyitás ritmusát, kevesen jelezték, hogy diákmunkásokat is alkalmaznának.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balázs Attila)

A járvány miatt leállt a szolgáltató szektor, a szállodák és a vendéglátóhelyek bezárásával az alkalmi foglalkoztatás is megszűnt. A változó munkaerő-igényű vagy szezonálisan működő vállalkozások a járvány előtt nyugdíjas, kölcsönzött és diákmunkaerőt egyaránt alkalmaztak.

Majzik Nándor, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! szerdai műsorában elmondta, a diákmunkák terén is lassan kezd érződni a járványügyi intézkedések feloldásának hatása. Hozzátette, a diákok egy része már március végén jelezte munkavállalási szándékát, és most a feloldások kihirdetésével

elkezdődtek a regisztrációk a diákszövetségeknél, egyelőre azonban a munkáltatók még nem vették fel az újranyitás ritmusát,

kevesen jelezték, hogy diákmunkásokat is alkalmaznának az újranyitás után.

Elmondta, a koronavírus-járvány idején több alkalmi munkásra szoruló cég is a diákok, fiatalok foglalkoztatása mellett döntött abból a megfontolásból, hogy a fiatalok esetében kisebb volt a veszélye a megfertőződésnek.

Kitért arra is, hogy egyes szektorok a járványhelyzet idején is fogadtak alkalmi munkásokat, így diákokat is, például a feldolgozóipar egyes területein, főként azoknál, amelyek napi fogyasztási cikkeket gyártanak.

Az idei nyár más lesz, mint az eddigiek

Azt is elmondta, az idei nyár a diákmunka terén is más lesz, mint az előző években volt, a diákok

valószínűleg sokkal kevesebb munkalehetőség közül válogathatnak majd.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a vidéki szolgáltató szektor kinyitása után a vidéki munkavalló diákok nehezebb helyzetbe kerültek, mivel a járvány előtt Budapesten dolgozó munkavállalók vidéken próbáltak szerencsét, többé-kevésbé sikeresen, így elvették a lehetőséget a helyi diákoktól. Hozzátette, a budapesti nyitás után ez a helyzet valószínűleg normalizálódni fog, hiszen a Budapesten élő munkavállalók vissza fognak térni a fővárosi munkahelyeikre.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén egyelőre úgy tűnik nem emelkedik a diákok fizetése, a bérek megegyeznek a januári, februári összegekkel.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.