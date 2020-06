A trianoni döntéssel a katolikus egyház híveket vesztett

A területvesztés mellett hívek elvesztését is jelentette Trianon a magyar katolikus egyház számára – mondta Kuzmányi István, a Magyar Kurír főszerkesztője az M1 Ma délelőtt műsorában.



Azt mondta: a trianoni döntés miatt a korabeli magyar egyházmegyék szinte mindegyike területet és híveket is vesztett. Olyan, korábban történetileg egységes és sokszínű térségeket érintett a döntés, mint például Bácska vagy a Bánság, ahol előtte békében éltek együtt a különböző nemzetekhez tartozók. Arra is rámutatott, hogy a területi változás a hívő közösségeket is megbontotta.

Kuzmányi István kiemelte, plébániájukon szentségimádással és szentmisével emlékeznek majd a békediktátum aláírásának perceiben.