Sokan a pünkösdi hétvégén pihenik ki a karantén-időszakot

A kijárási korlátozások megszűnése óta ez az első hosszú hétvége, rengetegen keltek útra országszerte, hogy kipihenjék a karantént, a home office-t, és a távoktatást; vagyis az elmúlt két hónap bezártságát, és annak minden velejáróját. Megnyitott sok látványosság és több budapesti strand is, de mindenhol be kell tartani a járvány miatt hozott szabályokat – hangzott el az M1 Hiradójában.

Két hónapnyi szünet után újra benépesült a Diósgyőri Vár udvara. A látogatók íjászkodhatnak és számos középkori játékot is kipróbálhatnak az ünnepi hétvégén. Egy, az M1-nek nyilatkozó kislány a fegyverbemutatón is részt vett. Ő a nagymamájával, Budapestről érkezett.

„Nagyon örülök, hogy így karantén után kijöhettem végre ide, tegnap pont jöttünk errefelé és láttuk, hogy kinyílik, úgyhogy még az ágyulövésre is el akartunk jönni, de azt lekéstük” – mondta a kislány.

A vasárnapi gyermeknapra a várban is készülnek.

„A gyerekeket mesesarokkal várjuk, és az a tizennégy év alatti gyermek, aki egy mosolygós lufit hoz és rajzol nekünk, az ingyenesen léphet be a várba” – ismertette Novák Irén, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Lovas programok és ízletes magyar ételek várják a hosszú hétvégén azokat, akik kilátogatnak a Solt melletti Révbérpusztai Lovascentrumba – közölte az M1.

„Egy kicsit olyan természetközeli élményt kaphat az ember. Meg hát az ősi magyar fajtákat, állatfajtákat lehet látni itt, szerintem ez mindenki számára egy élményt jelent” – fogalmazott az egyik látogató.

Kedvezményt kapnak a családok a debereceni állatkertben

Nagycsaládos kedvezményt vezetett be a Nagyerdei Kultúrpark. A lehetőséggel már szombaton sokan éltek.

„Azt gondolom, hogy aki nagycsaládban él az tudja, hogy gyakorlatilag minden forintnak helye van, és hogyha sok gyermekről beszélünk, akkor az sokszorosan szorzódik. Az egyesületünk igyekszik egy kultúrmissziót, egy ismeretterjesztő missziót betölteni. Megkerestük az országban az összes állatkertet, hogy a nagycsaládosok részére nyújtsanak kedvezményt. Számomra külön öröm, hogy a debereceni állatkert ezt megtette és szívesen várja a családokat” – jelentette ki a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin.

Zalakaroson – egy kivétellel – minden szálloda kinyitott.

A tervezett félházas töltöttséget pedig szinte mindegyik hotelnek sikerült elérni a pünkösdi hétvégére.

„A lehetséges ötven százalékos töltést száz százalékra teljesítettük, tehát ennél jobbak nem lehetnénk jelen pillanatban. Ezen a töltöttségi szinten a szálloda teljesen alkalmas arra, hogy minden távolságtartási szabályt betartson” – közölte Czimondor Nándor, a zalakarosi MenDan Hotel igazgatója.

A vendégek többsége három vagy négy napra érkezett.

„Nagyon tetszik, már másodszor vagyunk itt. Először szilveszterkor voltunk itt, és most, hogy ki lehet mozdulni a koronavírus után, eljöttünk, mert muszáj, kell a feltöltődés” – összegezte egy vendég.

Szilvásvárad is megnyitotta kapuit a turisták előtt. Sokan kilátogattak a Szalajka-völgybe, ahol újra közlekedik a kisvonat. A Lipicai Múzeum is látogatható, ahol a különleges kocsik mellett a híres ménest is meg lehet nézni.

Kinyitott a Plázs és öt fővárosi strand

Készülnek a koktélok a siófoki Petőfi sétányon. A vendéglátóhelyek szinte egytől egyig megteltek. A hétvégén a nagystrand és a Plázs is kinyitott.

Strandolásra már a fővárosban is van lehetőség. Szombaton ugyanis öt strand is megnyitotta kapuit. Köztük a Paskál strandfürdő, ahol fokozottan ügyelnek a fertőtlenítésre és a biztonsági távolság betartására is.

A strandokon továbbra is biztosítják a személyenkénti tizenhat négyzetmétert, a medencékben pedig a négy négyzetméternyi vízfelületet.

„Ha valaki szeretne bejutni a strandra, javasoljuk, hogy online vásárolja meg a jegyét, hiszen a befogadóképesség korlátozott. Ne felejtse otthon a papucsát, és a gyerekeknek is hozzanak papucsot” – hangsúlyozta a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója, Szűts Ildikó.

Az online jegyeket reggel 8 óráig lehet megvásárolni az adott napra. Utána már csak a helyszínen lehet belépőt venni.

Már sétahajózhatunk is a Balatonon

A mostani hétvégétől már sétahajózni is lehet a Balatonon. A koronavírus-járvány miatt húsvét helyett csak most kezdődött el a 174. balatoni hajózási szezon. A szállítható utasok számát azonban átmenetileg csökkentették. Elkezdődött a vitorlás idény is – közölte az M1.

Izgatottan várták délelőtt az utasok az első hajó indulását Siófokon. Egyelőre nem volt nagy tömeg, így könnyebb volt megtartani a távolságot a fedélzeten. Sokan várták már, hogy sok hét bezártság után kimozdulhassanak otthonról.

A hajózási szezon kezdetén inkább kirándulóidő volt, strandolni most még nem igazán lehetett, de többen is arról beszéltek, hogy már várják a nyarat.

A pünkösdi hosszú hétvégén

a Balatonon a négy legforgalmasabb útvonalon közlekednek a menetrendszerinti személyhajók,

naponta többször, sétahajók pedig kilenc kikötőből indulnak. A fedélezeten azonban ugyanúgy be kell tartani a járvány miatt hozott óvintézkeseket, mint a szárazföldön.

„A hajók zárt utasterében kötelező a maszkok viselése, hiszen egy tömegközlekedési eszközról van szó. Törekedni kell a másfél méteres távoslág betartására, és korlátoztuk az adott járatokra kiadható jegyek számát. A hajók maximális befogadóképességéhez képest nagyságrendileg fele kapacitással működnek” – emelte ki Dónucz László, a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési és forgalmi igazgatója.

Ha a járványügyi helyzet lehetővé teszi, akkor a tervek szerint a nyár vége felé futhatnak majd ki a rendezvényhajók a Balaton.

Elkezdődött a vitorlás szezon

A vitorlás szezon is szombaton kezdődött el hivatalosan. Balatonfüreden 1935 óta hagyomány a vitorlabontó ünnepség, amit turisztikai idénynyitónak is tekintenek. A szakemberek abban bíznak, hogy az idén a korlátozások miatt nagyon sokan maradnak itthon, ami jót tehet a hazai turisztikai ágazatnak.

„Az emberekben a félelem azért még jogosan elég sokáig élni fog, kevesebb ember fog idén szerintem küldöldre menni, így ez a hazai turizmusnak nagyon jót fog tenni, hiszen nagyon sok ember járja a vidéket, és a Balatont meg különösen” – mondta Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke.

A Balatonon és további öt hazai tavon pedig akár kétszáz vitorlásversenyen is lehet majd szurkolni.

„A legtöbb esemény a Balatonon történik és a legkomolyabb eseményeket pedig itt, Balatonfüreden rendezzük idén is. Négy nagy nemzetközi versenyünk lesz, a Kékszalagot július másodikáról harmincadikára halasztotta a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége. Úgy gondolom, ettől a hétvégétől megindul a versenyszezon” – tette hozzá a vitorlás szövetség főtitkára, Holczhauser András.

Bár a balatoni hajózási szezon ötven nap késéssel indult, a járatok üzemeltetői bizakodók. Az igazi idény ugyanis még csak most kezdődik, és a forgalom négyötöde amúgy is a nyári hónapokra esik.