Helikopteres pünkösdi áldásban részesítette a híveket a gazdagréti plébános

Rendhagyó, helikopteres pünkösdi áldásban részesítette a híveket délelőtt a gazdagréti plébános – közölte az M1 Híradója.

Szederkényi Károly Miklós a budaörsi reptérről szállt fel abban az órában, amikor a magyarság leghíresebb össznemzeti kegyhelyén, Csíksomlyón is tartották a szentmisét.

A katolikus pap még a felszállás előtt azt mondta:

az egész magyar nemzet számára kérte Isten segítségét.

„A nemzeti összetartozás – amelynek napjára már most készülünk – ez megvalósul éppen az egymásra gondolással, az imával, természetesen a média szolgálatával is, és a magam részéről ezzel a helikopteres szentségi áldással ehhez az ünnephez is szeretnék hozzájárulni, és így minden nemzettestvéremre kérem Jézus Krisztus áldását” – fogalmazott a plébános.