A Szentlélek eljövetelére készülünk - A mai helyzet hasonlít az apostolok helyzetére

Pünkösd ünnepére készül a kereszténység. A Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását vasárnap, a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli a vallási közösség. Az idei Pünkösd azonban némileg rendhagyó lesz a korábbi években megszokottaktól, például a koronavírus-járvány és a járványellenes intézkedések miatt idén zarándokok nélkül, a kegytemplomban tartják a hagyományos pünkösdszombati csíksomlyói búcsút.

Horváth Zoltán kanonok, Terézvárosi plébános az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, az apostoloknak egy teljesen új kezdetet jelentett Pünkösd, hiszen ők is be voltak zárkózva a félelemtől. Hozzátette, attól féltek, hogy ők is arra a sorsra jutnak mint mesterük, Jézus. Amikor azonban a Szentlélek eljött, akkor az apostolok új erőre kaptak és bátran kiálltak az emberek elé és beszéltek arról, hogy Jézus feltámadt a hálából és ő a megváltó.

Elmondta, szépen lassan mi is „kikerülünk” a karanténból. Hozzátette, a fokozatos enyhítések következtében az egyház, a papok is újra az emberek elé állhatnak és közvetlenül is tanúságot tehetnek arról, hogy Jézus él és itt van velünk. Hangsúlyozta, a karantén idején sem távolodtak el az emberektől, egy egészen új módszerrel, az internetes élő közvetítéssel, illetve a televíziós, rádiós közvetítésekkel minden háztartásban eljutottak.

„Az apostolok a Szentlélek eljövetele után új tapasztalatokra tette szert, új városokat kerestek fel. Mi is így vagyunk, egy teljesen új élethelyzetbe kerültünk, új módszereket, új tudásra tettünk szert” – mondta.

A címlapfotó illusztráció.