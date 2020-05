Újabb lazítások lépnek életbe péntektől

Újabb lazítások lépnek életbe a fővárosban. Ezentúl az éttermek, kávézók belső tereiben is lehet fogyasztani, kinyitnak a budapesti szálláshelyek, és szabadtéri rendezvényeket is lehet tartani. Újra megnyitnak a kinti játszóterek, sőt kulturális vagy sportrendezvényekre is lehet majd járni. A kulcsszó továbbra is a szabadtéri és a távolságtartási szabályok betartása – hangzott el az M1 Híradójában.