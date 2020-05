Aranyszőrű takin és tevecsikó is várja a látogatókat a Fővárosi Állatkertben

Megosztás Tweet



A nemrégiben érkezett aranyszőrű takin és a péntek hajnalban született tevecsikó mellett az elmúlt hetekben-hónapokban világra jött több más kisállat is várja a látogatókat a hosszú hétvégén és gyereknapon a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

Péntek hajnalban adott életet egy csikónak Iringó, a budapesti állatkertben lakó, tizenhárom esztendős kétpúpú tevekanca. A csikó kislánynak bizonyult és néhány órán belül lábra is állt – olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert MTI-hez elküldött pénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anyaállat nem számít tapasztaltnak, a gondozók most azt figyelik, hogy az újszülött rendben megtalálja-e az emlőket. Ilyen helyzetben előfordul, hogy a gondozóknak egy kicsit segíteniük kell a csikót, és az anyát is, hogy rávezessék őket a szükséges teendőkre.

A tevék vemhességi ideje 13 hónap, amelynek elteltével szinte mindig egy, nagy ritkán két csikó szokott születni. Az újszülöttek általában 35 kilogramm körüliek, púpjuk viszont még teljesen hiányzik, helyükön ilyenkor még csak kis “bőrtasakok” vannak, amelyeket később tölt majd ki a púp tömegét alkotó zsírszövet.

A tevekislány mellett az elmúlt hetekben-hónapokban több más kisállat is a világra jött az állatkertben. A látogatók sok más mellett tarvarjúval és a feketehattyú-fiókákkal, ázsiaivadkutya-kölykökkel és kistapírral is találkozhatnak.

Újdonságnak számít a nemrégiben érkezett aranyszőrű takin is. Az Ázsia szívében, hegyvidéki élőhelyeken honos takinoknak négy különböző típusa, faja, illetve alfaja létezik. Közülük korábban már a szecsuáni, illetve a mismi takint láthatta az állatkert közönség. A most érkezett hím állathoz a közeljövőben két nőstény is csatlakozik.

A hatvanhat napi zárvatartás után május 20-án újranyitott Állatkert még rendkívüli óvintézkedések mellett látogatható. De a néhány napja bevezetett enyhítéseknek köszönhetően a korábbi 2500 helyett most már napi 4000 fő számára lehet jegyet váltani az intézménybe, egyelőre csak online. További információk az állatkert honlapján olvashatók.