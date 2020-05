A Semmelweis Egyetemet támadó kampány indult az interneten

Megosztás Tweet



Egy petíciók indítására létrejött oldalon úgy tűnik, mintha semmelweises külföldi hallgatók gyűjtenének aláírást ahhoz, hogy ne kelljen visszatérniük Magyarországra vizsgázniuk. Nem teljesen világos, hogy valóban kik indították a petíciót, ahogy az sem, hogy kik állnak az eddigi csaknem 1300 aláírás mögött – hangzott el az M1 Híradójában.

Az M1 Híradó munkatársainak is sikerült aláírnunk a petíciót egy pénteken létrehozott email-címmel és egy kitalált névvel. Ennek ellenére a hvg.hu internetes portál máris úgy tálalta az ügyet, mintha a Semmelweis külföldi hallgatói küzdenének az igazukért.

Online petíciót indítottak a Semmelweis Egyetem állítólagos külföldi orvostanhallgatói, akik azt mondják, nem tudnak visszajönni Magyarországra vizsgázni. Azt akarják elérni, hogy a járványügyi helyzet javulásáig továbbra is engedélyezzék számukra az internetes vizsgákat. Azonban ez nem ilyen egyszerű, hiszen vannak olyan gyakorlati vizsgák, amiket Budapesten kell teljesíteniük.



A petíciót a change.org nevű honlapon indították el, ahol gyakorlatilag bárki támogathatja a kezdeményezést. Eddig több mint 1200-an csatlakoztak, de az nem derül ki, hogy ők valóban az egyetem hallgatói-e.

A közmédia munkatársai is kipróbálták, hogy egy kitalált névvel és a hozzátartozó email címmel is lehet-e támogatni a petíciót, és néhány kattintás múlva már meg is jelent az általunk kitalált név a feliratkozók között.

Ennek ellenére a hvg.hu hangulatkeltő címmel, tényként közölte, hogy az egyetem külföldi orvostanhallgatói indítottak petíciót.

Mostantól Jakab Gipsz is közéjük tartozik.

A Semmelweis Egyetem a portálnak reagálva azt írta: május 19-től minden olyan évfolyamának hallgatói számára, ahol van gyakorlat, több lépcsőben megszűnt az intézménylátogatási tilalom. Jelezték ugyanakkor, hogy rugalmasan állnak a hallgatói kérésekhez, és méltányossági kérelmet is be lehet nyújtani.

Mint fogalmaztak: az orvos- és egészségtudományi képzés elképzelhetetlen gyakorlati oktatás és gyakorlati vizsgák nélkül, ezért az egyetem a többi között meghosszabbította a gyakorlat teljesítésének és a gyakorlati vizsgák zárásának lehetőségét.