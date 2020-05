Izolációs konténer alakítottak ki a debreceni hajléktalanszállón

Megosztás Tweet



A debreceni Dobozi utcai hajléktalanszállón négy férőhelyes izolációs konténert alakítottak ki, amely a veszélyhelyzet elmúltával nem csak járványügyi izolációs célokat szolgál majd – közölte a hajdú-bihari megyeszékhely polgármestere csütörtökön az izolációs helyiség átadásakor.

Az önkormányzat sajtószolgálatának közleménye szerint Papp László az eseményen emlékeztetett: Debrecenben időben hoztak intézkedéseket az idősellátásban a koronavírus-járvány megfékezéséért, ennek köszönhetően eddig nem történt megbetegedés a bentlakásos idősotthonokban.

Az önkormányzat nagy gonddal jár el a hajléktalanok ellátásában is: az átmeneti szállásokon felvételi- és kijárási tilalom van érvényben, de az összes többi intézményben is szigorú szabályokat vezettek be, és folyamatos az ózongenerátoros fertőtlenítés – tette hozzá.

A hajléktalangondozásban 1996 óta példaértékű a helyi ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. és az önkormányzat együttműködése – mondta Papp László, kiemelve, hogy eddig a járványveszély első szakaszában nem volt koronavírusos megbetegedés a debreceni hajléktalanszállókon, és ezt a helyzetet meg kell őrizni a következő időszakban is.

A Dobozi utcai éjjeli menedékhelyen olyan hőszigetelt, fertőtleníthető izolációs konténert alakítottak ki, amelyben el lehet különíteni azokat ellátottakat, akiknél felmerül a fertőzés gyanúja. A világítással, fűtéssel ellátott konténer a járvány után állandó férőhelyként szolgálhat ellátottaknak – hangzott el az átadón, ahol arról is beszámoltak, hogy Debrecenben 340 férőhelyet biztosít az önkormányzat hajléktalanoknak a város több pontján.

Széles Diána alpolgármester jelezte: a Debreceni Karitatív Testület folyamatosan támogatást nyújt a hajléktalanoknak, a koronavírus okozta veszélyhelyzetben tejtermékkel, ruhával és tartós élelmiszercsomaggal támogatták őket.

A debreceni Dobozi utcai intézményben 24 órás egészségügyi ellátás is működik, ahol azokról gondoskodnak, akiknek állapota folyamatos orvosi figyelmet igényel – mondta.

Az alpolgármester hangsúlyozta: az önkormányzat folyamatosan segíti a debrecenieket a járvány elleni védekezésben és a kialakult gazdasági nehézségek enyhítésében.