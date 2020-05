A rozsdaövezeti beruházások ösztönzésével is munkahelyeket teremt a kormány a koronavírus járvány lecsengése után, jelentette be Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. Elmondta, hogy a kormánydöntés értelmében egyszerűsítik az engedélyeztetési eljárást és áfacsökkentéssel is élnek, mint ösztönző eszköz. A barna övezetekben épülő lakások leendő tulajdonosai élveznék a kedvezményes áfa előnyeit.