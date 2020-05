Budapesten is újranyílnak a vendéglátóhelyek belső terei

Megosztás Tweet



Újabb könnyítés jön péntektől. Budapesten is újranyithatnak a belső terek az éttermekben, kávézókban. Ezzel most már az egész országban szabadon látogathatók a vendéglátóhelyek. Nagyon fontos, hogy a korlátozások feloldása ellenére továbbra is figyelni kell a óvintézkedések betartására. Különösen most, amikor az előttünk álló pünkösdi hosszú hétvégén valószínűleg nagyon sokan kelnek útra. Erre a hétvégére a turizmusban dolgozók egyfajta szezonnyitóként is tekintenek – közölte az M1 Híradója.

A pünkösdi hétvégétől újra várja a látogatókat a világörökségi Hollókő, ahol az előkészületek elsősorban a biztonsági feltételek megteremtéséről szólnak.

„Pünkösd három napján az eddigi években rendezvényt tartottunk, volt várjáték, illetve volt pünkösdölés, fesztivál Hollókőn. Hát ez most kicsikét változik a járványügyi helyzetnek megfelelően. Termelői piaccal fogjuk várni a vendégeket, rendezvényt külön nem tartunk” – fejtette ki Kelecsényi Péter, a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója az M1-en.

Lovas programok sora garantálja majd a kikapcsolódást

a Solt melletti Révbérpusztai Lovascentrumban.

„Lovasbemutatókat tartunk, különféle lovas ügyességi játékokat mutathatunk be az idelátogatóknak, illetve lovaskocsikázást szoktunk tartani, és természetesen a csárdában is igazi magyaros ételeket kínálunk. Ez most pünkösdkor sem lesz másképp” – ismertette a lovascentrum igazgatója, Nagy Péter.

Ehetünk, hajózhatunk és strandolhatunk is a Balatonnál

Gasztronómiai élményekből a Balatonnál sem lesz hiány. „Az előírások betartásával, de várjuk szeretettel a bortúrázni vágyókat, akár kóstoló csomagokkal, akár borvásárlós kedvezményekkel” – mondta Borbély Tamás, borász.

Badacsonytomajon történelmi sétára is hívják az érdeklődőket vasárnap. „Végigjárjuk azokat a szakrális emlékhelyeket és egyéb évfordulós történelmi emlékhelyeket, amelyek megrajzolják a település, a mai város többévszázados múltjának sarokköveit, mérföldköveit” – fogalmazott Hangodi László, történész-muzeológus.

A balatoni hajók egyelőre még pihennek a kikötőkben, de már nem sokáig.

„A négy legforgalmasabb útvonalon járnak majd a menetrendi hajók, így a Siófok-Balatonfüred-Tihany, Balatonboglár-Révfülöp, Fonyód-Badacsony és Balatonmáriafürdő-Balatongyörök útvonalakon, jellemzően napi négy járatot indítunk mindkét oldalról, Balatonmáriafürdő és Balatongyörök között napi három járattal indulunk. Sétahajózás szolgáltatás is elérhető lesz, kilenc kikötőből” –jelentette ki a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési- és forgalmi igazgatója, Dónucz László.

Üresek még a napozóágyak a Balaton egyik legnagyobb strandján, ahol az utolsó simítások zajlanak.

Pénteken ugyanis nyit a siófoki Plázs is.

„A pultoknál rendelési pontokat vezettünk be, ahol megfelelő távolságban kell, hogy várakozzanak a vendégek és a pultnál sem lehet fogyasztani, hanem az asztalokhoz, nyugágyakhoz kell vinni a megvásárolt termékeket” – mondta el Barna György, a Plázs operatív vezetője.

Szombattól a Gyulai Várfürdő is várja a strandolókat. „Három medencét tudunk jelenleg kinyitni május harmincadikán, a csúszdásmedencénket, a hullámmedencénket és a gyerekparadicsomot” – közölte Bene Emese, a várfürdő irodavezetője.

A Gyulai Várban a hagyományőrző programoké lesz a főszerep hétvégén.

„A szabadtéren látogatható részeinken végvári vitézek töltik majd az idejüket, akik időnként bajvívásból tartanak majd kis bemutatót, a fegyverzetüket, ruházatukat lehet megtekinteni, de a lőfegyvereket is” – fejtette ki az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője, Fábián Tamás.

Beindul az élet a fővárosban is

A fővárosban a Budai Vár is újra megtelik élettel.

„Szombattól újra látogatható az Első bástya című régészeti sétányunk ingyenesen. És elindulnak a tematikus Budai Várséták is. Mindenkit várunk sok szeretettel, a gyerekeknek itt az Első bástya című kiállításon egy kis ajándékkal is kedveskedünk gyermeknap alkalmából” – emelte ki Kőrösi Gábor, a Várkapitányság kommunikációs- és marketing igazgatója.

Péntektől nemcsak a teraszokon lehet majd fogyasztani a fővárosban.

A vendéglátók a belső terekben is fogadhatnak vendégeket. A védőtávolság betartása továbbra is kötelező, maszkot csak a dolgozóknak kell viselni.

„Jelenleg Magyarország sikeresen védekezett, a fővárosiak is sikeresen védekeztek a járvány ellen. Nyilván nem szabad azt elfelejteni, hogy a fertőzés, maga a vírus jelen van még az országban, ezért minden egyéb szabályozást be kell majd tartani, de már nem indokolt azoknak a korlátozásoknak a fenntartása, amely még az elmúlt időszakban akár a fővárost is jellemezte” – fogalmazott Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője

Péntektől látogathatók lesznek a fővárosi játszóterek is, szombattól pedig öt strand is kinyit Budapesten.

Köztük például a Palatinus. Jegyet csak az interneten lehet venni, a papucs használata pedig kötelező lesz.