1432-re csökkent az aktív koronavírus-fertőzöttek száma

Újabb 22 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3793-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 idős krónikus beteg. Ezzel 505-re emelkedett az elhunytak száma,

1856-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1432-re csökkent. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon

Jelenleg 430 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1805 ember) és Pest megyében (535) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (369), Zala megye (247), Komárom-Esztergom megye (243) és Csongrád megye (114). A legkevesebb fertőzött Békés megyében (11) és Heves megyében (13) van Magyarországon.

Kiemelték: a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen

a vírus továbbra is terjed.

Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az életet. Már minden megyében és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend. Az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet is már ki van hirdetve a Magyar Közlönyben.

Két héten belül dönthet az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszüntetéséről

A kormány az Országgyűlés elé terjesztette a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot – közölték. Azt írták: a különleges jogrendnek az elmúlt hetekben jelentős szerepe volt a sikeres védekezésben, mert lehetővé tette a gyors döntéseket és a gyors cselekvést. Így más országokkal ellentétben Magyarországon el tudtuk kerülni a járvány berobbanását, a tömeges megbetegedéseket és több ezres haláleseteket.

Kovács: A sokat kritizált koronavírus-törvény emberéletek ezreit mentette meg

Az idő és az eredmények bizonyították, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény Magyarország érdekeit szolgálta, sok magyar éppen ennek a törvénynek köszönhetően van életben ma is – írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedden a Euronews oldalán megjelent cikkében, amelyben úgy véli: itt lenne az ideje a jogszabállyal kapcsolatos kritikák miatti bocsánatkérésnek.

A címlapfotó illusztráció.