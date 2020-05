Operatív törzs: A gyógyultak száma már jóval magasabb, mint az aktív fertőzötteké

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatót tartott.

Cikkünk frissül.

Már több mint 1 millió ember jutott támogatáshoz

Megfelelő időben, megfelelő döntéseket hozott a kormány a védekezés során, így nem döntötte le hazánkat a lábáról a koronavírus-járvány. Kétségkívül megtorpantunk, ami látszik a gazdasági mutatókon is – mondta Schanda Tamás Innovációs és Technológiai minisztérium államtitkára az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Kifejtve, hogy a gazdasági eredmények megvédéséért és válság utáni újraindításáért több intézkedést hozott a kormány, köztük például a bértámogatást, ami iránt folyamatos az érdeklődés.

„Továbbra is a munkát tekintjük a gazdaság alapjának, ha munka van, akkor minden van. A dolgozó szülők jó példát tudnak mutatni a gyerekeinek, és sikereket érhetnek el” – hangsúlyozta.

Más eszközökkel is segíti a kormány az újraindulást. Így egyebek közt egy 50 milliárd forintos pályázati felhívással is, mely a vállalkozások hatékonyságának növelését, munkahelyek megtartását és újak létrehozását is segíti.

„A gazdasági akcióterv keretében már több mint 1 millió ember jutott valamilyen formában támogatáshoz” – emelte ki az államtitkár.

Újabb 15 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3771-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos a tájékoztatón.

Kifejtette, sajnos elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg. Ezzel 499-re emelkedett az elhunytak száma.

Mindezzel szemben már

1836-an gyógyultan távoztak a kórházból.

Kitért rá, hogy jelenleg az aktív fertőzöttek száma 1436-ra csökkent.

Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti. 436 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen – tette hozzá.

„A gyógyultak száma jóval magasabb, mint az aktív fertőzöttek száma” – emelte ki Müller Cecília.

Az előírásokat be kell tartani

A kormány kedden délután az országgyűlés elé terjeszti a különleges jogrend visszavonására tett törvényjavaslatát. A különleges jogrendnek köszönhetően gyorsan és hatékonyan tudott lépni a kormány és ezzel el tudtuk kerülni más országoktól eltérően a járvány berobbanását – mondta Kiss Róbert alezredes.

Hozzátette

a járvány még nem ért véget, így bizonyos előírásokat még be kell tartanunk.

A címlapfotó illusztráció.