1436-ra csökkent az aktív fertőzöttek száma

Újabb 15 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3771-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg. Ezzel 499-re emelkedett az elhunytak száma,

1836-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1436-ra csökkent. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti. 436 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1789 ember) és Pest megyében (531) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (368), Zala megye (247), Komárom-Esztergom megye (244) és Csongrád megye (114). Békés megyében (11) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.

Kiemelték: a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen

a vírus továbbra is terjed.

Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az életet. Már minden megyében és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend. Az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet is már ki van hirdetve a Magyar Közlönyben.

Több már a gyógyult, mint az aktív fertőzött

Több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, ez is azt igazolja, hogy

a járvány lecsengő szakaszában van

– emelte ki Müller Cecília országos tiszti főorvos hétfői az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

Országszerte újraindultak a bölcsődék és az óvodák

Hétfőtől újra várják az óvodák és bölcsődék a gyerekeket. Fontos azonban, hogy nem kötelező ezekbe az intézményekbe vinni a kicsiket. A járványügyi helyzet alapos indoknak minősül, ha a szülő azt kéri, hogy gyermeke otthon maradhasson – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

A címlapfotó illusztráció.