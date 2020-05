1554-re csökkent az aktív koronavírus-fertőzöttek száma

Újabb 43 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3756-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg. Ezzel 491-re emelkedett az elhunytak száma,

1711-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1554-re csökkent. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti – közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn reggel.

Az oldal térképe szerint továbbra is Budapesten (1780 ember) és Pest megyében (525) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (367), Zala megye (245), Komárom-Esztergom megye (236) és Csongrád megye (114). Békés megyében (11) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.

Kiemelték: a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen

a vírus továbbra is terjed.

Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az életet. Már minden megyében és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend. Az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet is már ki van hirdetve a Magyar Közlönyben.

Magyarország elsők között tesztelheti a japán Avigan gyógyszert

Magyarország abban a megtiszteltetésben részesült, hogy az elsők között kapott a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű, favipiravir összetevőjű gyógyszerből,

részint koronavírusos betegek kezelésére, részint további klinikai tesztek folytatására

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter a hétvégén.

Majomkísérletek igazolták egyes oltóanyagok hatékonyságát

A világban több mint száz oltóanyagot tesztelnek. Egyes oltóanyagok inaktívált vírust, mások a vírus egy darabját, vagy akár egy teljesen más vírust juttatnak be a szervezetbe, olyat, amit megtanítottak arra, hogy a koronavírus ellen antitesteket termeljen. Ezek közül a kísérletek közül három igazán ígéretes. A napokban pedig egy újabb kutatás is napvilágot látott, ami arra enged következtetni, hogy aki már átesett a fertőzésen immunis lehet a koronavírussal szemben.

A címlapfotó illusztráció.