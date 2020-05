A koronafóbia lassabban múlik el, mint a járvány

Sokakat lelkileg is megviselt a kényszerű otthonlét. Az elmúlt hetekben egy új kifejezés is megjelent erről a lapokban. Ez a koronafóbia, vagyis a kóros félelem a fertőzéstől. Azt mondják a szakértők, hogy a gazdasági károk mellett a járvány pszichés hatásait is komolyan kell venni.

Jó hír azonban, hogy a közelmúltban sokan, sokféleképpen próbáltak segíteni, például különböző krízis vonalak is indultak telefonon, és az interneten keresztül is.

Jól mutatja, mennyire fontos ez a téma, hogy nemrégiben pedig egy nemzetközi felmérés is készült. A járvány testre és lélekre gyakorolt hatásait vizsgálták ebben.

Felerősödtek a mentális betegségek, a depresszió tünetei, és a függőség is fokozódott a koronavírus-járvány miatt – mondta Kalamár Hajnalka klinikai szakpszichológus az M1 Ma reggel című műsorában. Mindezt a járvány miatti bizonytalansággal és az elszigeteltséggel járó feszültséggel magyarázta. A bizonytalanság szerinte annak ellenére is megmarad, hogy lecsengőben van a járvány, hiszen az emberek tartanak a második hullámtól, és attól, hogy addig tart a járvány, amíg nem lesz vakcina a vírus ellen.

A beszélgetés során azt is elmondta, a koronavírusnak nemcsak negatív, hanem pozitív hatásai is voltak, például megtanultunk sokkal felelősségteljesebben viselkedni. Hozzátette, a home-office munkarend megtanította a családokat ez együttműködésre, és arra, hogyan tudnak több időt együtt tölteni. Elmondta, rengeteg családapa például arról számolt be, hogy évek óta nem volt ennyit a gyerekeivel, és újra felfedezte, hogy milyen jó együtt lenni a családdal.

A címlapfotó illusztráció.