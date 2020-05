Újabb hiányosságokat találtak fővárosi idősotthonokban

Megosztás Tweet



Újabb hiányosságokat talált a kormányhivatal két fővárosi idősotthonban. Az egyik a Pesti úti intézmény. Továbbra is tart a szakmai és a politikai vita azzal kapcsolatban, hogy ki a felelős a tömeges megbetegedésekért és a 45 halálesetért a Pesti úton.

Karácsony Gergely szerint a kormány felelős a Pesti úti idősotthonban kialakult állapotokért. Azonban több civil megszólaló után immár egy kórházigazgató is azt állítja, hogy megdöbbentő körülmények között laknak a Pesti úton az idősek, és ezért a fenntartót, tehát Karácsony Gergelyt illeti a felelősség – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy dolgozó fertőzte meg a Pesti úti időseket – erről értesült a Ripost egy, az intézményben most is ott dolgozó nővértől. A lapnak azt mondta: az illető mentálihigiénás szakember fejfájásra, lázra és rossz közérzetre panaszkodott és szinte megállás nélkül szárazon köhögött. De be kellett járnia dolgozni, mert nem volt más, aki elvégezze a munkáját. Úgy fogalmazott: biztosak abban, hogy ő hurcolta körbe a fertőzést.

Egy másik nővér, aki azóta felmondott arról beszélt a lapnak: ha kaptak volna maszkot és fertőtlenítőszereket, vagy egyáltalán lett volna orvos az intézményben, aki észrevehette volna a tüneteket, akkor szerinte nem végzett volna ekkora pusztítást a vírus.

Az ügyben az M1 Híradója kereste a Pesti úti idősotthon vezetőjét, aki a napokban ugyan lemondott, de május végéig még ő látja el a vezetői feladatokat.

Ezért tőle kérdezték: igaz-e, hogy a dolgozóknak betegen is be kellett járniuk, mert nem voltak elegen az ellátáshoz. A kérdésre egyelőre nem érkezett válasz.

Közben a budapesti kormányhivatal az elmúlt napokban ismét helyszíni ellenőrzést tartott az intézményben és újabb problémákat találtak. Kiderült, hogy az orvosi ellátás hiányosságai mellett fele annyi ápoló van az intézményben, mint amennyinek lennie kellene.

A hivatal szerint ez elfogadhatatlan és különösen aggasztó egy járvány idején.

Cs. Krisztián édesanyja az elsők között vesztette életét az otthonban.

Az M1 Híradójának elmondta, hogy az intézménynek nem volt orvosa sem decemberben, sem az év első két hónapjában.

Korábban pedig a közmédiának azt mondta: szerinte novemberben történt fordulat, és attól kezdve az alapvető higiéniai feltételek is hiányoztak a Pesti úton.

„Ürülékes dolgokat is láttunk csak úgy ledobálva például a közös fürdőszobában, a közös tereken” – fogalmazott.

Hozzátette: a szennyesek szét voltak dobálva

és rászáradt vérfoltok is voltak a padlón. Előtte, egészen 2019 novemberéig patinás rend uralkodott az idősotthonban.

Az elmúlt hetekben az otthonból több lakót a közeli Bajcsy Zsilinszky kórházba szállítottak.

A főigazgató a Magyar Nemzetnek azt mondta: felmérést végeztek száz véletlenszerűen kiválasztott Pesti úti beteg körében. Bodnár Attila megdöbbentőnek nevezte az eredményt.

A száz idős ember közül ugyanis 97-en kiszáradva vagy mérsékelten kiszáradva érkeztek, 88-an alultápláltak voltak, ebből 27-en csontsoványra fogytak, a páciensek csaknem felének pedig felfekvéses volt.

A kórház főigazgatója úgy fogalmazott: ki meri jelenteni, hogy mindezért a fenntartót, Karácsony Gergelyt terheli a felelősség, ugyanis a takarékosság címén leépített dolgozói kollektíva – bár erejéhez mérten igyekezett mindent megtenni – fizikailag képtelen ellátni ennyi idős embert.

A főpolgármester egy most megjelent interjúban ismét a kormányt hibáztatta, szerinte a felelősség a rossz járványügyi protokollé. Karácsony Gergely hetek óta azt bizonygatja, hogy az otthonban minden előírást betartottak.

„Minden jogszabályi feltételt teljesített a főváros, mint fenntartó a Pesti úti idősotthonban az orvosi ellátás szempontjából is” – mondta a városvezető.

Az otthon egyik ápolója a Ripostnak most azt mondta: ha Karácsony Gergely 72 nap után végre ellátogatna a Pesti úti otthonba és beszélgetne a nővérekkel, akkor ő elmondaná neki, hogy nem volt elég gondozó, ezért volt, aki lázasan járt be dolgozni, így kapták el az idősek a koronavírust.

Mostanáig 306 lakó és 26 dolgozó fertőződött meg a Pesti úti idősotthonban az áldozatok száma pedig 45-re emelkedett.