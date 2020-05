Gumicsónakkal próbálnak hazánkba behatolni

Megosztás Tweet



A tranzitzónák bezárása a Balkánon összegyűlt bevándorlók többsége számára semmiféle változást nem jelent. Az afrikai és ázsiai férfiak nagy része ugyanis eddig sem legális úton, hanem illegálisan próbált átjutni a szerb-magyar határon. Például azokon a részeken, ahol a természeti adottságok miatt nem lehetett kerítést építeni – hangzott el az M1 Híradójában.

Napi 24 órában, rohamcsónakkal járják a rendőrök és a katonák a Ferenc tápcsatornát. A Duna egykori medréből kialakult csatorna 10 kilométeres szakaszon egyben a magyar-szerb határ is. Ezen a részen szükség is van a rendőri és katonai erők fokozott jelenlétére.

„Ez egy kerítéssel nem védett határszakasz, amely körülbelül 10 kilométer hosszan terül el. Ennek egy része vízi határszakasz és ezt a területet kizárólag a honvédség által biztosított rohamcsónakkal tudjuk felügyelet alatt tartani a nap 24 órájában, 12 órás váltásokkal” – mondta Torma Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Határrendészeti Szolgálat vezetője.

A biztonsági határzáron, a kiépített dupla kerítésen szinte lehetetlen átjutni, ezért sok migráns inkább ezeken a szakaszokon próbálkozik. Itt, a Ferenc-tápcsatornán is többször fogtak már el migránsokat.

Előfordult, hogy 15-20 fős csoportok próbáltak gumicsónakkal bejutni Magyarországra, hogy aztán eltűnjenek az erdőben. A katonák és a rendőrök ezért szárazföldi erőkkel is védekeznek a környéken.

Vantal Zsolt, a Magyar Honvédség Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelékének parancsnoka elmondta hogy a szárazföldi erők segíteni tudnak az elfogásban, ha az illegális bevándorlóknak sikerült az átjutás.

Az illegális határátlépők a tapasztalatok szerint a legtöbbször éjjel kísérlik meg az átjutást.

Ezért is vannak a határt védő egységeknek mobil éjjellátó készülékeik, radarjaik és hőkameráik. A járvány miatt most kézfertőtlenítőt, kesztyűt és maszkot is kaptak a szolgálatban lévő járőrök, hiszen nem lehet tudni, hogy az elfogott migránsok nem kapták-e el a koronavírust.