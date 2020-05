GPS-eket adományoztak az Országos Mentőszolgálatnak

Megosztás Tweet



Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 105 új GPS-t – útvonaltervezőt – kapott egy felajánlásnak köszönhetően a koronavírus-járvány idején. A készülékeket a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) döntése alapján a Magyar Vöröskereszt segítségével juttatták célba.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója beszél az Országos Mentőszolgálatnak a Nádor Rendszerház Kft. által felajánlott 105 darab GPS-készülék átadási ünnepségén az Országos Mentőszolgálat központjában 2020. május 22-én. Mögötte balról Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója és Bánlaki András, a Nádor Rendszerház Kft. operatív igazgatója (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A pénteki budapesti átadáson Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, egyben az NHKT elnöke hangsúlyozta, hogy sok támogatást kaptak az elmúlt két hónapban.

A koordinációs tanács feladata, hogy a beérkezett felajánlások mindenfelé eljussanak. Az NHKT munkájában hat, országos lefedettségű karitatív szervezet vesz részt – tette hozzá.

Soltész Miklós kijelentette, hogy a Pesti úti idősotthonnál tucatnyi mentős veszélyeztette az életét, ami – úgy fogalmazott – egy „tutyimutyi főpolgármester” munkájából fakadt.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára azt mondta, hogy a veszélyhelyzetben azonnal összefogás alakult ki a társadalomban, óriási figyelem irányult az egészségügyi dolgozókra is.

Ők azonban „békeidőben” is a minél gyorsabb és jobb ellátásért dolgoznak, vagyis valójában nem a járvány tette őket hősökké, hanem a hivatásválasztásuk – jelentette ki.

A koronavírus miatt új életformát kellett megszokni, de megérte. A kormány a lehető leggyorsabban tudta meghozni a szükséges intézkedéseket, így sikerült megfékezni a járványt, európai összehasonlításban is jól teljesítve – hangoztatta, hozzáfűzve: megnyugodni azonban nem lehet, mert a vírus továbbra is jelen van. Ezért bizonyos szabályokat változatlanul be kell tartani.

Schanda Tamás köszönetet mondott azoknak a vállalkozásoknak, amelyek segítettek a bajban.

Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója kiemelte, hogy bizonyos utcákat nehéz megtalálni. Bár az új járműveikben már van beépített navigáció, a régiekben nincs vagy frissítésre szorul.

A mentősök 420 ezer kilométert tettek meg az elmúlt három hónapban csak a koronavírus-járvány miatt, ez a Föld-Hold távolságnál is több – hívta fel rá a figyelmet. Ezt az utat a lehető legpontosabban, leggyorsabban igyekeztek bejárni – emelte ki.

A koronavírussal összefüggésben mintegy 15 ezer – fertőzött vagy fertőzésgyanús – embernek segítettek, a Pesti úti idősotthonhoz pedig vidékről is érkeztek bajtársaik – közölte Csató Gábor, aki szintén megköszönte a felajánlásokat.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója azt mondta, hogy már március elején felmérték a kapacitásaikat. A legfontosabbnak az OMSZ támogatását ítélte: igyekeztek bizonyos feladatokat felvállalásával segíteni a szervezetet – hangsúlyozta.

Az NHKT tagjaként a Magyar Vöröskereszt közvetítőként dolgozik, hogy az adományozók célba tudják juttatni a csomagjaikat – közölte Kardos István.

Bánlaki András, a GPS-eket felajánló Nádor Rendszerház Kft. operatív igazgatója fontosnak nevezte, hogy a mentősök időben érjenek ki a helyszínekre.