Átadták az Eötvös Loránd parkot a Normafánál

Átadták pénteken az egykori Hotel Olimpia helyén kialakított 4400 négyzetméteres Eötvös Loránd parkot a Normafánál. A XII. kerület új zöld területét a Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át.

Rimóczi János, a Városfejlesztési Iroda vezetője, Pokorni Zoltán, a kerület fideszes polgármestere és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a park átadásán (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Cikkünk frissült.

Gulyás Gergely gratulált ahhoz, hogy egy újabb fontos fejlesztés valósulhatott meg a Normafán. „Az a polgári világ, amelyet sokan áhítozunk, itt a XII. kerületben megmaradt” – fogalmazott.

A park kialakítása a Normafa fejlesztésének csak egyik állomása, ugyanis évek óta központi költségvetésből támogatottan, az önkormányzat hozzájárulásával és az önkormányzat által megtervezett módon zajlik a terület teljes megújítása – mutatott rá.

Azokat „az ésszerűtlen megoldásokat, amelyek a parkolót tették a legszebb helyre”, sikerült megszüntetni és olyan egy zöldterületek jöttek létre, amelyek fontosságára éppen az elmúlt időszak hívta fel a figyelmet – mondta Gulyás Gergely a koronavírus-járványra utalva.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a másfél hónapig tartó kijárási korlátozások időszakában sokan áhítoztak arról, hogy a zöldbe mehessenek, és sokan keresték fel emiatt a Normafát.

Ebből látszott, hogyha Budapesten valamit fejleszteni kell, akkor azok a zöldterületek – jelentette ki Gulyás Gergely, aki szólt arról is, hogy a Normafának mindig is szimbolikus jelentősége volt nemcsak a kerület, de az egész főváros számára is. A tervezők és a kivitelezők munkáját megköszönve azt is hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is készen áll Normafa fejlesztésének támogatására.

Pokorni Zoltán, a kerület fideszes polgármestere a fejlesztés előzményeiről felidézte, hogy szükségessé vált az 1970-ben átadott, az Ybl Miklós-díjas építész, Farkasdy Zoltán által tervezett egykori hotel lebontása, mivel azt részben vasbeton-szerkezete miatt átalakítani nem lehetett, így az épület „a mai körülmények között használhatatlanná vált”.

Pokorni Zoltán kiemelte, hogy a többféle fejlesztési terv közül az valósult meg, amelyet a közelben lakók kértek és javasoltak.

„Nincs parkoló, sportpálya az ablakuk alatt, a játszóteret a kisebb gyerekekre tervezték, a szökőkút és a padok is az itt élő – nagyrészt idős – emberek kényelmét és nyugalmát szolgálja” – mondta arra is kitérve, hogy a területen 700 cserjét, és 50 fát ültettek, valamint tartós murvasétányt alakítottak ki.

Az átadón mások mellett részt vett Vágó István, a Demokratikus Koalíció XII. kerületi önkormányzati képviselője is.