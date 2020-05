A pálinkafőzdéken is segít a kormány gazdaságvédelmi akciócsomagja

A kormány gazdaságvédelmi akciócsomagjának értelmében azok a munkaadók, akik a turizmus és a vendéglátás kényszerű szüneteltetése miatt nehéz helyzetbe kerültek mentesülnek a munkavállalóik munkabére utáni közterhek megfizetése alól.

Font Sándor, a Pálinkafőzők Országos Egyesületének elnöke a Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a kormány segítségére nagy szüksége volt a pálinkakifőzdéknek is, mivel már a koronavírus-járvány előtt is problémával kellett szembenézniük, mégpedig azzal, hogy két évvel ezelőtt az Európai Unió kötelezte a tagországokat, hogy az alkoholos italokra népegészségügyi adót is vessenek ki.

Hozzátette, ebben a helyzetben érte a pálinkakifőzdéket a járvány okozta keresletvisszaesés, ami többek között a turizmus válságának, a turisták eltűnésének is köszönhető.

Arra is kitért, hogy nem történ visszaesés a bérfőzés területén. Hozzátette, a bérfőzés azt jelenti, hogy a gyümölcstermelő gazdák cefréből készítenek pálinkát egy kifőzdében. A bérfőzésre szakosodott kifőzdék esetében a kereslet a gazdák aktivitásán múlik.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.