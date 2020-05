Tarthatatlanok az új kerékpársávok az erősebb autóforgalomban

Nem lesznek tarthatók, dugókat és balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak az ideiglenesen felfestett belvárosi kerékpársávok – mondta Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette, alapelvárás, hogy biztonságosan kerékpározható legyen a város, és helyes, hogy ehhez újabb, hiányzó szakaszokat jelölnek ki. Viszont a mostani, hivatalosan is csak ideiglenes felfestésekkel igazából nem oldottak meg semmit. Ahogy a forgalom visszaépül – és a kormány adatai szerint már most is hetven százalék körüli az autóforgalom nagysága a járvány előttihez képest, ezek a felfestések nem lesznek tarthatók. Ráadásul sok helyen, például buszmegállóknál a KRESZ-nek ellentmondóan festették fel a jeleket.