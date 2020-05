Borzalmas körülményekről számoltak be a Pesti úti idősotthon dolgozói is

Megosztás Tweet



Ma is borzalmas körülmények vannak a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban, a koronavírus-járvány gócpontjában – erről beszéltek az otthon jelenlegi és volt dolgozói a Ripostnak. Azt mondták a lapnak, hogy százhatvan betegre jut egy nővér, alig fürdetik a lakókat, és még a mosással, fertőtlenítéssel is spórolni kell – közölte az M1 Híradója. A csatorna megkérdezte az otthon vezetését, hogy igazak-e a lapban megjelent állítások, de még nem kapott választ.

– erről értesült a Ripost a Pesti úti idősotthon több korábbi dolgozójától.

Az ápolók a portál szerint borzalmas körülményekről számoltak be. Például arról, hogy év elejére szinte mindenki felmondott, így a járvány kitörésekor már alig volt nővér.

A lapnak úgy fogalmaztak, hogy az eddigi negyvennégy elhunyt azok közül került ki, akik nem voltak képesek az önellátásra, és a megfelelő gondozás hiánya hozzájárult a tragédiájukhoz. Emellett ők is azt állították, hogy az intézménynek ma sincs saját orvosa.

Több hozzátartozót is felháborított a Pesti úti idősotthon állapota

Ugyanerről beszélt az M1 Híradójának egy hozzátartozó is, akinek édesanyja a járvány idején az elsők között vesztette életét az otthonban. Szerinte az intézményben

novemberben történt fordulat, és innentől az alapvető higiéniai feltételeknek sem felelt meg.

„Ürülékes dolgokat is láttunk csak úgy ledobálva, például a fürdőszobában. A közös fürdőszobában ráadásul, mert nem minden szobának van, szóval a közös tereken. Nem volt úgy takarítva, rászáradt vérfoltok is voltak néha a padlón. Nem az volt, ami előtte. Előtte patinás rend uralkodot 2019 novemberéig, és onnantól tapasztaltuk ezt” – mondta az édesanyját elvesztő férfi.

A Ripostnak egy másik férfi elmondta, az otthonban elhunyt édesanyja még vizet is alig kapott. Szintén azt állítja: november óta romlott jelentősen a helyzet az otthonban, de hiába próbáltak, egyetlen orvossal sem tudtak beszélni.

Hasonlóan rossz körülményekről számolt be egy hete egy másik elhunyt hozzátartozója is. A megözvegyült nő csak „halálgyárnak” nevezte az intézményt. Szerinte férjét a nem megfelelő ellátás miatt kellett kiszáradásos tünetekkel kórházba szállítani. Emellett arról is beszélt, hogy koszos volt minden, ezért nem tartja véletlennek, hogy a férje rühes lett.

Alig érkezik szennyes a mosodába, aminek az az oka, hogy csak ritkán fürdetik a betegeket

– erről beszélt most a portálnak egy korábbi dolgozó. Mint mondta: többször szóvá tették a hiányosságokat, de semmi nem változott.

A főpolgármester továbbra is bizonygatja álláspontját

Karácsony Gergely mégis hetek óta bizonygatja, hogy az otthon minden előírást betartott.

A fővárosi fenntartású intézmény az elmúlt hetekben a járvány egyik gócpontjává vált.

Negyvennégyen hunytak el, és több mint háromszázan fertőződtek meg a járvány kezdete óta az idősek otthonában. Az M1 kereste a Pesti úti idősotthon vezetőjét, hogy megkérdezze, mi a véleménye a Ripostban megjelent állításokról, és igaz-e, hogy az intézménynek ma sincs főállású orvosa. Megkeresésükre adásukig nem kaptak választ.