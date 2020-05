Komoly egészségügyi kockázata van egy újabb migrációs hullámnak

A migrációval együtt nemcsak a terrorveszély, hanem a vírusveszély is felerősödik – így látják a szakértők. A karantén és a határzárak miatt csökkent a bervándorlók száma, de most is sokan akarnak bejutni Olaszországba és Spanyolországba. Vagyis azokba az országokba, ahol a legnagyobb volt az európai vírusválság. Mivel nem történtek átfogó felmérések, nem lehet tudni, hogy a több százezres tömegben milyen az átfertőzöttség – közölte az M1 Híradójában.