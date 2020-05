Újra látogathatók az üzletek, parkok, teraszok a fővárosban is

Megosztás Tweet



51 nap, vagyis bő másfél hónap után véget ért a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozás. Már Budapesten és Pest megyében sem csak alapos indokkal lehet elhagyni a lakóhelyet. Korlátozás nélkül nyitva lehetnek az üzletek, igaz a fővárosban egyelőre csak az éttermek, kávézók teraszain lehet vendégeket fogadni. A tömegközlekedésben és a boltokban – az egész országban – kötelező a maszk, és érvényben maradt a 65 év felettiek vásárlási idősávja is – közölte az M1 Híradója.

Óránként többször takarítják az egyik budapesti szupermarketet. Az elmúlt hetekben megtöbbszörözték a fertőtlenítések számát. A bevásárlókocsik mellett a bolt összes felületét is folyamatosan tisztítják. Ez az enyhítések után sem változik.

Az élelmiszerüzleteket is súlyosan érintette a koronavírus-járvány: március első napjaiban megtriplázódott a forgalom, majd

a korlátozások bevezetésével a vásárlók száma meredeken zuhant.

„Azt reméljük, azzal, hogy a korlátozás feloldása megtörténik, valamelyest visszaállhat a korábbi élet, a március előtti időszakhoz visszatérhetünk. Azt most még nagyon nehéz megjósolni, hogy mikor következhet ez be maradéktalanul, de ezek az intézkedések mindenképpen elősegítik azt, hogy visszatérjünk ehhez” – fogalmazott Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője az M1-en.

A festményeket, a csipkéket és néhány bútort is kirakott az üzlet elé egy budapesti régiségkereskedő.

Több mint két hónapig volt zárva, jelentősek a veszteségei.

A kereskedő azt mondja a talpraálláshoz praktikákra is szükség van. „Nem tudom megmondani, de sok idő kell, hogy visszaálljunk. Sok idő, sok hónap. Mert ugye sokan elfelejtettek” – jelentette ki.

Az enyhítések ellenére néhány üzlet még zárva tart a Nyugati pályaudvarnál lévő bevásárlóközpontban. A következő napokban azonban várhatóan sorra kinyitnak.

Védőeszközök nélkül senki sem léphet az üzletközpontokba

Egyelőre tömeg sincs. A mozgólépcsőkön alig néhányan állnak, a belső terek szinte üresek. Mindenkin maszk van, ami kötelező is. Védőeszközök nélkül nem engedik be a vásárlókat sem a bevásárlóközpontba, sem az üzletekbe.

Nem csak a dolgozók, hanem a vásárlók egészségére is figyelnek az egyik butikban. Kézfertőtlenítőt és törlőkendőt is biztosítanak, az eladók maszkban és kesztyűben dolgoznak. A boltot és az árut is fertőtlenítették. Az eladó azt mondja:

a vásárlók még óvatosak, de egyre többen vannak.

„Hétfőn vagyunk először nyitva. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon örülnek, hogy tudnak jönni üzletbe vásárolni. Sokaknak nehéz volt, hogy eddig csak online tudtak vásárolni. Többség még nézelődik, de eddig a fő tapasztalatunk, hogy örülnek, hogy nyitottunk” – mondta a bolt dolgozója.

Sárga-fekete szalagok és vörös négyzetben fehér lábnyomok figyelmeztetnek a távolságtartásra egy műszaki áruházban. A sorok között egyre több a vevő. Sokan több hónapra elhalasztották a vásárlást a járvány miatt.

A korlátozások bevezetése előtt itt is volt egy roham, akkor a laptopok és más otthoni munkavégzéshez nélkülözhetetlen eszközök fogytak. Az utóbbi hetekre már eltűntek a nézelődők, és csak a céltudatos vevők jöttek. Közben a vásárlói szokások is átalakultak.

„Jelentősen megnőtt az online áruházunk forgalma. A hagyományos áruházaink jelen pillanatban próbálják visszaszerezni a vásárlókat. Most már azért látható vidéken is, egyre többen jönnek, de a vírus nyomot hagyott a forgalmunkon. Amiben bízunk, hogy az év hátralevő részében ezt mind le fogjuk tudni dolgozni” – vélekedett a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. áruház igazgatója, Szánthó Balázs.

A többlépcsős lazítás mintegy nyolcvanezer üzletet érint

– mondta az M1-nek az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György úgy fogalmazott: a teljes országban megkötések nélkül tarthatnak nyitva a boltok. Egyebek mellett a könyvesboltok, játékboltok, ruházati és cipőüzletek, sportszer-kereskedések, ékszert vagy mobiltelefont kínáló üzletek is nyitva lehetnek.

„Abban bízunk, hogy az áprilisi gyenge hónapot követően – hiszen ekkor nagyon sok üzlet bezárásra kényszerült – májusban, és főleg május második felétől növekedni fog a piac. És a második félévben visszatérhet korábbi szintjére a kiskereskedelem” – bizakodott Vámos György.

A biztonsági szabályok érvényben maradtak: a 65 év felettiek vásárlására biztosított 9 és 12 óra közötti sáv megmaradt, emellett a megfelelő távolság betartása mellett kötelező a boltokban az orr, száj takarása maszkkal vagy arra alkalmas eszközzel.

Mehetnek játszótérre, állatkertbe a gyerekek, családok

További enyhítés, hogy az egész országban látogatni lehet a parkokat, mehetnek a gyerekek játszótérre. Nyitva lehetnek a strandok, szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és az állatkertek is – most már tehát az egész országban. De mindenhol be kell tartani a védőtávolságot.

Élő bejelentkezés közben próbálta lerohanni az M1 Híradó stábját a budapesti állatkert oroszlánja. Ahogy a többi állat, ez a nagyragadozó is elszokott az emberektől a járvány miatti zárva tartás idején. Most szokatlan volt számára, hogy idegenek is közel merészkedtek a kifutójához.

A Fővárosi Állat- és Növénykert szerdán nyit ki,

amit nem csak a látogatók, hanem az ott dolgozók is nagyon várnak.

„Látnivalóban nem lesz hiány, egyrészt azért, mert a kert is kizöldült, nagyon szép most már magának a parknak az állapota is, és nagyon sok izgalmas állatunk van. És azidő alatt, amíg az állatkert kényszerűen zárva kellett, hogy tartson, azidő alatt is sok kisállat jött a világra” – fogalmazott Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.

Az első látogatók már kora reggel megérkeztek a ferihegyi Aeroparkba. Ez a múzeum már hétfőn újranyitott. A kényszerszünet alatt karbantartották a repülőgépeket, illetve több fejlesztést is befejeztek. A nyitás komoly kihívásokat jelent, de

az új szabályok betartása garantálja a látogatók biztonságát.

„Ez azt jelenti, hogy csak bizonyos gépeket tudunk megnyitni jelen pillanatban, főleg a nagyobb gépeinket. Ott igyekszünk szabályozni a látogatók mozgását, hogy a hátsó lépcsőn mennek fel, első lépcsőn jönnek le, és természetesen szabályozzuk azt is, hogy hány fő tartózkodhat adott időben a repülőgép fedélzetén” – fejtette ki Kránitz Balázs, az Aeropark idegenvezetője.

Megteltek a játszóterek is. A gyerekek régen látott barátaikkal játszottak. Két hónapja csak interneten, vagy pedig egyáltalán nem látták egymást. A szülők is várták a nyitást: a gyerekek is ki tudnak jönni a szabadba, és többet tudnak mozogni.

„Nagyon örülök ennek, mert két kisgyerekkel vagyunk otthon. Az Emil, ő már bölcsődés, de nagyon igényelte, hogy végre játszótársakkal, játszótéren kötetlenül lehessen, és ne pedig a négy fal közé bezárva legyen” – adott hangot örömének egy anyuka.

Minden étterem odafigyel a szabályokra

Mérőszalaggal mérték ki az asztalok helyét a Ferenciek terén egy teraszon. Úgy helyezik el őket, hogy a vendégek között minden oldalról meglegyen a másfél méteres távolság.

Egy másik étteremben 24 asztalos terasz lesz, reggel mosták le mindegyiket. Itt is figyelnek a biztonságos távolságra. A nyitásra új étlappal és ételkülönlegességekkel készültek. Az üzletvezető azt mondja, a törzsvendégek már régóta érdeklődnek, hogy mikortól jöhetnek.

„Mi bizakodóak vagyunk. Kicsit előbb jött az újranyitás, mint azt bárki várhatta volna. Ennek nagyon örülünk. Illetve a vendégek nem fognak megijedni attól, hogy most egy kisebb szorítás következik. Ugyanúgy fognak jönni. Remélhetőleg ugyanúgy fognak ránk is, és magukra is vigyázni, és így mi is tudunk rájuk” – mondta az étterem munkatársa, Uj Bálint.

Egyelőre a fővárosban csak a teraszok üzemelhetnek,

és a személyzetnek maszkot és kesztyűt kell viselnie. A vendégeknek nem kötelező, de ajánlott.

A lazítások nem változtatták meg a járványgörbét

Újraindulhat a teljes ország, de csak az óvintézkedések betartása mellett – erről beszélt a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1-en. Farkas Örs azt mondta: azok a két héttel ezelőtti enyhítések, amiket vidéken vezettek be, nem jártak a vírusgörbe megváltozásával, és ez volt az egyik indoka annak, hogy a fővárosban is elkezdődhettek az enyhítések.

Ez Európai Uniós viszonylatban is kiemelkedőnek számít, ugyanis

a nyugati tagállamokat súlyosabban érintette a járvány, mint Magyarországot.

„Újraindulhat az élet, hogyha valaki megnézi, hogy ez az időszak mondjuk Európa más országaiban mennyi időt jelentett, akkor ez sokkal, mondjuk például az említett Olaszországban, vagy Spanyolországban, vagy Nagy-Britanniában, Franciaországban sokkal inkább elhúzódott. Ez pedig majd a későbbiekben lesz nagyon hasznos, hiszen a gazdaság újraindításának szempontjából, illetve magának a társadalomnak az újraindulása szempontjából ezek pozitív jellemzők” – elemezte Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője.

Farkas Örs hozzátette: a magabiztos nyitáshoz az is hozzájárul, hogy a magyar egészségügy alkalmas arra, hogy szükség esetén mindenkit ellásson.