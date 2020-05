Szerdától újra kinyit a Budapesti Állatkert

Megosztás Tweet



Hatvanhat nap után május 20-tól, azaz e hét szerdától újra kinyitja kapuit az Állatkert. Indulásképpen naponta legfeljebb 2500 jegyet fognak értékesíteni, így maximalizálják a napi látogatószámot a közönség és az állatok érdekében. Jegyeket kizárólag online elővételben lehet vásárolni, a jegypénztárak egyelőre zárva lesznek a sorban állás elkerülése érdekében – írta sajtóközleményében a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet rendelkezései, illetve a Főpolgármesteri Hivatallal folytatott egyeztetések alapján a Fővárosi Állat- és Növénykert vezetése a mai napon azt a döntést hozta, hogy az Állatkert május 20-tól, tehát e hét szerdától újra kinyit a nagyközönség előtt. Elővigyázatosságból azonban különleges megelőző intézkedéseket is hoztak, amelyek érintik a jegyek megváltását, a kert területére egy napon beengedhető látogatók maximális számát, illetve korlátozzák egyes bemutatóhelyek látogathatóságát is.

Ezeket az intézkedéseket részben azért hozta az intézmény, hogy elősegítsék a kijárási korlátozások feloldása után is érvényben lévő, és mindenkire kötelező védelmi intézkedések és magatartási szabályok betartását, és így elvárható módon gondoskodjanak a nagyközönség egészségének védelméről. Szempont volt továbbá az is, hogy az állatkerti állatok is fokozatosan szokjanak hozzá a nagyközönség újbóli jelenlétéhez.

A beltéri bemutatóhelyek, állatházak egyelőre zárva maradnak

A szerdai megnyitást követően a beltéri bemutatóhelyek, állatházak és más beltéri létesítmények átmenetileg még zárva tartanak. Nem nyit meg az Állatkert Holnemvolt Vár nevű zónájának teljes területe sem, mert az itt lévő bemutatóhelyek, köztük például az állatsimogató is, olyan jellegűek, ahol indokolt a fokozott elővigyázatosság. Ezzel együtt látnivalóban bővelkedik az Állatkert, hiszen a kedvező időjárás miatt a legtöbb olyan állat, amelynek kültéri és beltéri férőhelye is van, már a külső kifutóban tartózkodik. Így a zárva tartás időszaka alatt született temérdek új kisállatot is megcsodálhatják végre a látogatók.

Egyelőre viszont elmaradnak a látványetetések, állattréningek, és más, adott időpontra meghirdetett olyan közönségprogramok, ahol egy időben nagyszámú látogató gyűlne össze ugyanazon állat férőhelyénél.

Az Állatkert területén működő vendéglátóhelyek a másutt is érvényes szabályok szerint működnek majd, viszont a főbejáratnál a csomagmegőrzés átmenetileg szünetel, szintén higiéniai okokból.

Jegyvásárlás sorban állás nélkül, napi 2500 jegy online előváltással!

A pénztáraknál való sorban állás elkerülése érdekében a helyszíni jegyváltás átmenetileg szünetel, az Állatkertbe jegyet váltani egyelőre az Állatkert weboldaláról elérhető online rendszerben lesz lehetőség. Maximum 2500 fő részére váltható naponta belépőjegy. A várható bérletes látogatókkal együtt így egy átlagos májusi hétköznapra jellemző látogatószám várható, amely mellett nem jelent majd nehézséget például a másfél méteres távolság betartása az egyes látogatók között.

A közönség együttműködését kérik

Ahhoz, hogy az Állatkert a koronavírus járvány terjedése szempontjából legalább olyan biztonságos, sőt, ha lehet még biztonságosabb legyen, mint bármely más közterület, az intézmény kiemelten számít a nagyközönség együttműködésére. A következők betartását kérik még a látogatókról:

aki betegség tüneteit észleli magán, lehetőleg halassza későbbre az állatkerti látogatást;

az Állatkert területén javasolt a szájmaszk viselése;

javasolják a gyakori és alapos kézmosást: az ehhez szükséges, a mosdóknál, kézmosóhelyeknél elhelyezett fertőtlenítő folyadékok utánpótlásáról folyamatosan gondoskodnak;

a szokásosnál is nagyobb nyomatékkal kéri az Állatkert, hogy az állatokat a nagyközönség semmivel se etesse: még zoo csemegével sem szabad etetni a kert lakóit, ezért nem is árusítanak ilyen állateledelt.

Bőven akad látnivaló

Az elővigyázatosságból bevezetett korlátozások mellett is bőven van látnivaló a Budapesti Állatkertben. A hazai állatkertek közül itt látható a legtöbb féle állat, ráadásul számos kölyök és fióka cseperedik most a kert területén. Egy részük, például az ázsiai vadkutya kölykök, a fekete hattyú fiókák vagy a kis pelikánok az elmúlt két hónapban születtek, vagyis azóta, hogy az Állatkertet átmenetileg be kellett zárni. De a február végén világra jött kistapírt is csak az interneten közzétett kisfilmeken láthatta a nagyközönség.

Jövőbeli enyhítések

Az Állatkert bízik abban, hogy hamarosan az elővigyázatosságból bevezetett korlátozásokra sem lesz szükség, és a napi létszámlimit, illetve az egyes bemutatóhelyek lezárása is hamarosan elhagyható lesz. Erről a következő napok tapasztalatai alapján, a járványveszély alakulását is figyelembe véve születik majd döntés. Addig a nagyközönség megértését és együttműködését kéri az intézmény vezetése.

A legfrissebb intézkedésekről részletesen tájékozódhatnak a Budapesti Állatkert oldalán.

