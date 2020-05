Operatív törzs: Az aktív fertőzöttek harmada szorul csak kórházi ápolásra

Május 31-ig válthatók be a rezsiutalványok

A hónap végéig lehet felhasználni a megmaradt rezsiutalványokat. A nyugdíjasok a kilencezer forintos juttatást még tavaly ősszel kapták kézhez. Eddig a jogosultak 98 százaléka már felvette az utalványt, illetve a felvett utalványok 97 százalékát már fel is használták a jogosultak – közölte Fónagy János a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján.

Hangsúlyozta, hogy az átvett, de

még fel nem használt utalványokat május 31-ig lehet felhasználni.

A veszélyhelyzet miatt csak a postán.

„Ne hagyják az utolsó pillanatra a felhasználást, különösen amiatt, hogy május 31, pünkösdvasárnap. Az idősek bízzák a család fiataljaira a beváltásukat, vagy nyitás utáni órákban keressék fel a postát, ahol ilyenkor elsőséget élveznek az utalványt beváltók” – hangsúlyozta az államtitkár.

Fónagy János a kormány nevében megköszönte a postai dolgozók járvány idején végzett munkáját, nekik köszönhetően a posta most is stabil, megbízható szolgáltatást tudott nyújtani – mondta.

Kevesebb a kórházban ápolt

Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunytak családjaiknak – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb adatok ismertetését megelőzően.

Az országos tiszti főorvos beszámolt arról, hogy csökkent a kórházi ellátásra szoruló aktív fertőzöttek aránya, mára 1367 aktív fertőzöttnek csak mintegy harmadát kell kórházban ápolni, sajnos közülük 46-an lélegeztetőgépen vannak – mondta.

Védőfelszerelést viselő orvos és ápolók ellátnak egy beteget a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent László Kórházban (Fotó: MTI/Árvai Károly/kormany.hu)

Müller Cecília kitért arra, hogy az elmúlt pár napban mérsékelt, de egyértelmű emelkedés volt tapasztalható a járványügyi számokban, ezért felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is mindenki tartsa be az alapvető szabályokat, amelyek az enyhítések után is érvényben vannak.

Az országos tiszti főorvos elmondta, hogy

Magyarországon ma minden 100 ezer lakosra átlagosan 36,2, igazoltan fertőzött fő jut.

A legmagasabb ez arány Budapesten, ahol átlagosan 90 igazolt fertőzött jut 100 ezer főre.

„A vírus még mindig jelen van, ezért

mindenki tartsa be a terjedésének megakadályozásáért hozott szabályokat”

– hangsúlyozta a tiszti főorvos.

Ágyak szabadultak fel

Müller Cecília a sajtótájékoztatón ismételten kiemelte, hogy mától több egészségügyi szolgáltatás is igénybe vehető, fokozatosan visszavezetik a krónikus és kúraszerű ellátásokat, valamint a nem népegészségi célú szűrővizsgálatok is, ezekhez telefonos egyeztetés szükséges.

Újabb, korábban a koronavírusos betegek számára lefoglalt ágyak szabadultak fel, az ellátásban prioritást élvez a szív-érrendszeri betegek kezelése, amely az összes haláloknak több mint a felét teszik ki Magyarországon – fűzte hozzá.

Egyelőre csak a napközis táborok lehetnek

A nyári táboroztatásokra kitérve hangsúlyozta, hogy egyelőre csak a napközbeni eljárást biztosító táborok szerezése engedélyezett, az ott alvós táborok vonatkozásában még nem született döntés, arról majd a járványügyi helyzet alakulásától függően döntenek később.

Tájékoztatása szerint a napközbeni táborokban való részvételhez a szülőnek

nyilatkoznia kell arról, hogy a táborban részt vevő gyermeke egészséges,

egészségügyi nyilatkozattal mindenkinek, akinek a táborhoz köze van – azaz a szervezőknek, kiszolgáló személyzetnek – is rendelkezniük kell, illetve meg kell felelniük a jogszabályban rögzített szigorú higiénés feltételeknek.

Elmondta, hogy a tábornak elkülönítővel kell rendelkeznie, ha valakin a tábor ideje alatt észlelnének betegségre utaló jeleket, itt kell elhelyezni, a gyermekre vigyázónak védőfelszerelést kell viselnie. Mint mondta, ha esetleg 300 fő feletti tábort szerveznének, ott kötelező az orvosi ellátás alkalmazása helyben.

Az országos tiszti főorvos javaslatként fogalmazta meg, hogy lehetőség szerint szabadtéri foglalkozásokat szervezzenek a táboroztatók, zárt térben pedig a kiscsoportos foglalkozást ajánlja, hogy meglegyen a kellő távolság a részt vevők között, továbbá hogy a táborokban legyen alkoholtartalmú kézfertőtlenítő, „de a jó alapos gyakori kézmosást nem helyettesíti semmi” – hangsúlyozta Müller Cecília.

Megszűnt a kijárási korlátozás Budapesten is Magyarország teljes területén megszűnt a kijárási korlátozás . Megindult Budapesten és Pest megyében is a védekezés második üteme – mondta Kiss Róbert alezredes a tájékoztatón.

Hozzátette:

egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak.

A címlapfotó illusztráció.