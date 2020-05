A progresszió tesz a gyakorlatra: a balliberális autóellenesség tegnap és ma

Megosztás Tweet



Az elmúlt száz év a mobilitás évszázada volt. A mozgás által megváltható egyéni szabadság évszázada. Az autózás elterjedése kulturális és civilizációs jelentőségűvé vált, az ember élettere és életmódja ehhez a közlekedési formához viszonyítva alakult ki a modernitás során. A városokat és a vidéket ma még az autóutak és autópályák érhálózata kapcsolja össze. A távolság és az idő együtthatója: a sebesség. Ez alanyi joggá vált. Az összes társadalmi csoportnak joga van a saját pénztárcájához kimért sebességhez, ahhoz, hogy ő válassza meg magának, hogy mikor, kikkel és hová szeretne utazni (ez – lényegében – a feudalizmus óta alapvető jogi kategória a nyugati világban). A balliberális véleményvezérek, az elektromos autózás fizetett lobbistái évek óta trendszetterként lépnek fel, hogy a jelenleg az átlag számára is könnyen megfizethető autózás legyen az elit kizárólagos hobbija. A „mivel közlekedünk és ki irányítja a közlekedésünket” kérdése a progresszívok által vívott kultúrharc része lett. Az egyre agresszívabb és direktebb doktrínáikkal a lobbitevékenység és a trendformálás révén minden ember életére hatással vannak.

Ahogyan a politika, ugyanúgy az autógyártás is függő viszonyban áll a közvéleménnyel. Kevés olyan erős karakter létezik, aki a mainstream véleményfolyammal szemben képes kitartani a saját álláspontja és gyakorlata mellett úgy, hogy végül az váljon meghatározóvá.

A fejlesztési osztályok folyamatos nyomás alatt állnak, hogy olyan autókat tervezzenek, amelyeket a PR- és marketingalosztályok szerint a piac igényeit maradéktalanul kielégítik. Ugyanakkor a marketingesek már nemcsak a fogyasztói igényeket kutatják fel, és csatornázzák be, hanem egyre erősebb felhatalmazást éreznek maguk mögött arra, hogy ideológiai szempontból irányt adjanak a vállalatoknak.

Így következhet be az, hogy egy racionálisan működő, az emberek valós igényeihez és lehetőségeihez igazított iparág felszámolhatja magát az átlagember számára megfoghatatlan tézisek és az ideológiai irracionalitás okán. Ahogyan a PSA-konszern vezetője Carlos Tavares fogalmazott egy az efahrer.com-nak adott interjújában 2019-ben: „Olyan világban élünk, ahol a dogmatizmus és a pragmatizmus közötti szakadék egyre mélyebb. Az igazság az, hogy a dogmatikusok egymás között vadul vitatkoznak, és felelőtlen, utópisztikus intézkedéseket hirdetnek, amik híján vannak tudományos és gyakorlati alapoknak. Amikor ez megtörténik, csorbát szenved az igazság, ami komoly probléma”.

Az autóellenességnek komoly hagyománya van a baloldalon. Az egyik legismertebb, leginkább meghatározó publikáció a témában a marxista André Gorztól származik. A címe: A gépkocsi társadalmi ideológiája.

Az esszé gondolati kiindulópontja így hangzik: „a gépkocsihasználat tömegessé válása a mindennapok szintjén kínált kiváltságosság ideológiájának abszolút győzelmét jelenti”. Azaz: a mindenki számára elérhető autózás, posztapokaliptikus, Mad Max-szerű léthelyzetet teremt a városokban és az utakon, amelyben „bárki keresheti saját hasznát mások kárára”.

A szerző álláspontja szerint az autózás önzőnek nevel, mert a sebesség a jármű útjában állókat fizikai akadállyá zülleszti, akik bármikor az autóvezető áldozatává válhatnak (szó szerint: „bármely alkalommal megölhetnek”).

A baloldal kultúrharcának lényege (ebből fakadnak sikereik), hogy minden olyan ügyben, amelyben számukra az ancien régimehez, a fogyasztói fasizmushoz tartozik, abból politikai és erkölcsi szinten megvívható közelharcot generálnak. Propagandájukkal fokozatosan újrafogalmazzák a jó és a rossz fogalmát, és kiosztják a számukra kedvező szerepeket. Az ő világukban gyalogok és parasztok állnak szemben a vezérrel, bárhová ütni tudó a királynővel. Az engedelmes fogyasztó pedig alkalmazkodik hozzájuk, követi őket. Elhiszi, hogy a jövő csak egyféle lehet, hiszen arra mutat a haladás iránya.

Gorz írása úgy folytatódik, hogy az autózás előnyének mítoszát csak úgy lehet lerombolni, ha (itt pedig a frankfurti iskola filozófusát, a kritikai marxizmust kidolgozó Marcuse-t idézi) „lebontjuk a nagyvárosokat, és újakat építünk”. Vagyis kulturális forradalomra van szükség ahhoz, hogy teljes változás, szemléletváltás következzen be.

Ez az ideológiai magja Karácsony Gergely várostervezési koncepciójának is. A forgalomlassítás, az önkényesen kijelölt biciklisávok (csak az első csecsemőtotyogások az autómentes, vagy csak a nagyon rossz közérzettel, bűntudattal autózható város felé), amelyek a legkülönbözőbb szakértői vélemények szerint sem jelentenek megoldás Budapestnek (pl. növekvő zajszennyezés, magasabb emissziós szint), ezért egyértelmű, hogy a baloldal ideológiai céljai szerint tenné irányba a főváros közlekedését a főpolgármester. A feladat: egy új, baloldali város felépítése.

Azzal, hogy Karácsony Gergely a személyes, családi tragédiájával helyezi fedezőtűz alá az ellenérveket (és az általános közfelháborodást), csak azt éri el, hogy a politikai bulvárban áruba bocsátja apja halálát.

A felelősséghárítás ezen formájának és a szappanopera-szintű érzelmeket megmozgató szavazatalkímiának egyébként kiterjedt hagyománya van a magyar baloldalon. Emlékezzünk csak Gyurcsány Ferenc egyszemélyes melodrámájára a monorierdői vasúti szerencsétlenség után.

Gorz (a későbbiekben) mintha a magyarországi ellenzék és autóellenes és zöldlobbisták utópisztikus elképzeléseinek összefoglalásával szolgálna esszéjében: „A mindennapos közlekedés sokféle módon valósulhatna meg, ami alkalmazható egy közepes méretű városban: közösségi kerékpárok, trolibuszok, sofőr nélküli elektromos taxik. A hosszabb vidéki utakhoz és látogatók számára közösségi autók állnának rendelkezésre garázsokban. Nem lenne többé szükség magánautókra. Minden megváltozna ezzel: a világ, az élet, az emberek”.

A marxisták számára az autózás, a magántulajdonú autó olyan függési rendszerbe helyezi az embert, a tulajdonost, amivel önkéntelenül is a kapitalizmus rabszolgájává, fenntartójává válik. Az autó dehumanizál, és kegyetlen versenyre késztet.

A sofőrt tehát a feneke alá elhelyezett, fosszílis üzemanyagokkal hajtott tonnányi vas változtatja erkölcstől és etikától mentes ragadozóállattá, akinek semmi más, csak a saját túlélése számít.

A világ egyre inkább visszaszorul a virtualitás magánzárkájába. A valóság pedig érdektelenné válik. A valóságnak a liberális doktrína szerint ma már nincsen helyi értéke. A liberalizmus és a posztmodern baloldal nem a jobboldallal vagy a reakcióval áll ideológiai háborúban, hanem a valósággal.

Ennek egyszerű oka van: olyan világot, amelyben a balliberális tábor extrém ideológiai elvei teljesen érvényesülni tudnak, csak olyan álvalóságban lehet létrehozni, amelynek a törvényeit és kereteit is ők teremtik meg. Ez pedig a virtuális tér. A posztmodern korban a liberálisok terra incognitájában a valóság 1080 pixel fölött kezdődik.

Erre utalt Orbán Viktor, amikor pénteki rádióinterjújában Karácsony Gergelyt tűhegyre helyezte a magyar politika lepkegyűjteményében. “Vannak születetten elméleti emberek. Ha az ilyen beházasodik a családba, akkor tudod, hogy neked kell majd átmenni hozzá összeszerelni a bútort. Vagy, hogy a vidékiek is értsék: disznóvágáskor ez az a típus, aki csak a vacsorára jön. De senki nem bánja, mert legalább addig sincs útban. A főpolgármester is ilyen elméleti ember, remek tanulmányokat írt, biztos remek tanulmányt fog írni a Pesti úti idősotthonról is. Csak közben meghalt több mint negyven ember. Egy Tarlós-típus odament volna, és rendet rakott volna. Azt kérem az elméleti polgármesterektől, hogy most legyenek gyakorlatiasak, vállaljanak felelősséget.”

Az elméleti színtér azért ad teret az álmodozóknak és utópistáknak, mert a teoretikus megoldásoknak ténylegesen csak a neomarxizmussal körbebástyázott képzeletük szab határt. De az ember élete nem így működik. Az embernek az jutott feladatául, hogy a valósággal kollaboráljon. De még az sem kizárt, hogy paradoxonokban kell együtt élnie a valósággal.

Az ő szabadságuk nem az a szabadság, amely magáé az önfelelős emberé, hanem az ego sérthetetlensége a valósággal szemben. Az ego érdekei a liberalizmusban az ember szükségletei felett állnak.

Egyszerű a képlet: a progresszió törvényeinek betartásához fegyelem kell, az ezek szerint való életet pedig mindenkitől megkövetelik. Az egyik liberális kispróféta például elmondta, hogy a korábban az általa is művelt belsőégésű autótuning és autósport (így a „driftelés” is) a halálos bűnök közé sorolandó. Majd úgy folytatja, hogy folyamatos lemondással kell viszonyulni az autózás felé.

A drift iránti vonzódásra mint fiatalkori botlására egyébként külön kitérve hozzáteszi, hogy az azért volt különösen etikátlan, mert az autó csúsztatása közben kopó „particulate matter-ek” (azaz, ebben az esetben: apró, felszálló a gumi égése közben létrejövő részecskék) belégzése veszélyes, az egészségre káros. Arra már nem gondolt a költő, hogy már csak a cipőtalpak elkopásából sokkal több ugyanilyen „káros” részecske kerül a levegőbe, mint amennyit bármennyi gumiperzselő driftkirály el tudna égetni valaha. Akkor most ne hordjunk cipőt, és járjunk inkább mezítláb?

Az élet túlracionizálása abszurd anomáliákhoz vezet. A probléma, amivel a progresszió küzd, soha nem lesz feloldható. Ez így lesz akkor is, ha a liberalizmus alkimistái az őrületig kergetik a panopticon-világ vegyi képletét.

Miközben már nyilvánvaló, hogy a környezetszennyezés, és az azt szinte kizárólagosan előidéző autózás kapcsolatának mítosza többször is megdőlt. Azaz, a környezetszennyezés és a globális felmelegedés elleni „harc” nem a dízelautókat használó emberek és családok megbélyegzésével kell, hogy elkezdődjön.

A liberális közlekedéspolitika az átlagember számára lemondással, és állandó tervezéssel fog járni, ami egyébként az ellátórendszertől és a szolgáltató mamutmultiktól való állandó függőséget is jelenti (lásd: a gazdagok és kiválasztottak technomessiásának számító Elon Musk Tesláit és Superchargereit, az önvezető autó egyre közeledő, megvalósulni látszó utópiáját, amely egyben azt is megelőlegezi, hogy minden autó önvezető lesz, így a döntés és a felelősség szabadsága is elvész).

Az ember szabad mozgása viszont nem lehet balliberális várostervező mérnökök, vagy egy mesterséges intelligencia protokoll-algoritmusának függvénye. Az ember nem kódok és programok alapján éli az életét. Nincsen optimális út a boldogsághoz és a boldoguláshoz. Ez mindenki számára egyedi és személyes.

Az embernek joga van a kiszámíthatatlansághoz. A saját tulajdonú autó a család szabadsága, de a magányos emberé is. Az autó örömforrás és eszköz a mindennapokban való hatékonyabb és kényelmesebb működéshez. Az autó örömteli kompromisszum a valósággal. Ez a kompromisszum pedig ma már szinte bárki számára megköthető. És szükségszerű is. A családok számára különösen, hiszen ők nem véletlenül autóznak. A családi autó a gyermek utazásának biztonságát és kényelmét is jelenti. A család számára az autó mára a háztartás része lett. Ugyanolyan mértékben, mint egy hűtőgép vagy egy mosógép, amely könnyebbé teszi az életet. Nem lehet, nem szabad a családokat és a nagycsaládokat visszaültetni a buszra csak azért, mert a progressziót irritálja az autó „maszkulinitása és ereje”, sőt az „autózás kultúrája”.

Ugyanakkor a nagycsalád társadalmi képe, a nagy autóval is ellenségkép számukra: egyértelműen jobban tetszik nekik a szingli kerékpáros, közösségi zöldautóval rohangáló negyvenes feminista karaktere.

A liberális hangadók többsége a következő kimondott-kimondatlan állásponton van: az autózást meg kell próbálni visszafordítani oda, ahonnan eredetileg indult (ahogyan ezt André Gorz előrejelezte). A gazdagok luxusának és hobbijának kell lennie, amelyben az autózás élménye és szabadsága csak annak jár, aki meg tudja fizetni.

A többieknek marad a közösségi- és tömegközlekedés. Ezt a véleményt osztja a korábban már idézett autós celebritás is. Bővebben: ha mindenkinek lesz autója, akkor a globálisan egyre növekvő lakosság viszonylatában, egyszerűvé válik a végkifejlet számukra: „meghalunk mind”.

Persze nem maga az autó öl meg minket, hanem a jelenlegi, rossz, birtoklásra alapuló életmódunk (persze, hogy nem az autó öl, hiszen a Christine névre hallgató gyilkos Plymouth Fury csak Stephen King agytekervényeinek labirintusában létezik). A megoldás szerinte az, ha az autózás újra csak a gazdagok számára lesz csak elérhető. Azok fognak tudni élni vele, akiknek elég pénzük van rá, hogy ezt a drága hobbit és kiváltságot fenntartsák maguknak.

Emberünk végjavaslata a következő: „Nagyon szívesen lemondok az autózás mindennapi gyakorlásáról, ha egy olyan világ jön, amelyben nekem lehet egy olyan garázsom, amelyben lehetnek olyan járműveim, amelyeket magam tudok irányítani, amelyekkel átélhetem azt, ami nekem kedves volt. Természetesen ha ezt a társadalom megengedi, akkor, ha mindezt meg tudom fizetni.” Egyébként ez a jóllakott és a gazdagok leintése, akik már megunták, ráuntak arra, amire más még csak vágyakozik. Irritáló cinizmus ez. Jól látható, hogy André Gorz abszurd érvrendszere mára infantilizálódott formában ugyan, de uralja a korszellemet.

Mindaz, ami a dízelbotrány-dízelhisztériában elkezdődött, csak előkészítette a világ átalakulását. Ennek a zeitgeistnek a prófétái pedig egyre hangosabbak, és a kultúrharc új frontjait nyitják meg az ember szabadsága és közérzete ellen, hogy ráerőltessék (a belső égésű autók ellenében) az ideológiai fúrópajzsot képző elektromos hajtású autókat a fogyasztókra, amelyek magas ára miatt a napi használati és élvezeti termék szintjéről a luxustermék szintjére emelheti az autózást, tágabb értelemben a privát mobilitást.

A magányos, vagy az önálló családi utazás tehát egyre inkább kitolódik az elérhetetlen luxus irányába a progresszió mainstreamjében. A maradék többség, akinek nincsen elég pénze, az egyébként magas emisszióval előállított, elektronhajtott matchboxok megvásárlására, az a minél hatékonyabbá, és még tömegesebbé-zsúfoltabbá tett közösségi közlekedés marhavagonjaiba sorolhatja be magát. Ilyen, a mostanihoz hasonló újabb járványhelyzetben ez további kihívásokat is okozhat.

A hatékonyság nem lehet kizárólagos szervezőelv, az ember nem lehet mindig hatékony és tudatos. Ez csak a multik vállalati konstruktőrjeinek és a liberális társadalommérnökök tudatalattijában van így. Ebből ered a liberálisok mobilitásellenessége. Végső soron: a liberalizmus szabadság- és életellenessége. A gyakorlatot tehát felülírja és ellehetetleníti az elmélet. Értelme kevés lesz, viszont tovább nehezíti az életet. Persze nem a progresszió szektájához tartozó gazdagokét. Nekik néhány mikrogrammal könnyebb lesz a lelkiismeretük. A többség kárára. Adnak ők annyit a „közösbe”, hogy őket kövessük?