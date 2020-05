A járvány után nyit a miskolci baráthegyi majorság

Megosztás Tweet



Miskolc Diósgyőr városrészében, a Bükk keleti kapujánál öt hektáros területen helyezkedik el a Szimbiózis Alapítvány baráthegyi majorsága, ahol már 14 éve folyik fejlesztő munka. Az ökoparkban, az állattenyésztésben, az állatasszisztált terápiás foglalkozásokon, a játszóházban és a különböző manufaktúrákban nagyrészt fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak.

Mi egy ökoturisztikai szintér vagyunk. Tavaly is áprilistól júliusig teltházunk volt – mondta Jakubinyi László, a Szimbiózis alapítvány elnöke az M1 Esély című műsorában.

A majorságban lakóotthon is működik, ami a járvány ideje alatt, csakúgy, mint a farmgazdaság teljes egésze, zárva tart a koronavírus-járvány miatt. Ahhoz, hogy a kerti munkák és az állatok gondozása is zökkenőmentes lehessen, kisebb átszervezésre volt szükség. Az állatasszisztált terápia most szünetel, a kecskék körül viszont sok a teendő.

A baráthegyi majorságban gyógypedagógusok, konduktorok és terapeuták vezetésével fejlesztő és terápiás foglalkozásokkal emellett különböző szabadidős programokkal várják a megszokott hétköznapokon. Ezek a programok sok család és fogyatékossággal élő személy számára az egyetlen kikapcsolódási lehetőséget jelentik.

Sok olyan család van, akik rendszeresen igénybe vették a szolgáltatásainkat, akár az alpakaterápiát vagy a kórháznak a speciális iskolája, akik minden héten jöttek, és azok a gyerekek akik be vannak zárva mondjuk a négy fal közé – részletezte az elnök.

A baráthegyi majorság a járvány időszaka után nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.

A címlapfotó illusztráció.