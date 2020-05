Lesznek nyáron napközis táborok

Megosztás Tweet



Sok szülőnek jelent könnyebséget, hogy a kormány döntése szerint a nyáron meg lehet szervezni a napközis gyermektáborokat. Sokan már nézik a lehetőségeket, de a járványhelyzet itt is érezteti a hatását: egy internetes portál összesítése szerint egy hónappal a vakáció kezdete előtt csaknem 70 százalékkal kevesebb gyereknek foglaltak tábort nyárra, mint tavaly ilyenkor. Arról, hogy az ottalvós táboroknak mi lesz a sorsa, május végén, a járványügyi helyzet ismeretében döntenek – hangzott el az M1 Híradójában.

Tavaly többszázféle nyári tábor közül lehetett választani, a legtöbb helyen nagyon sok gyerek volt. Azt egyelőre nem tudni, hogy idén lesznek-e hasonló ottalvós táborok, de a napközis táborokat már el lehet kezdeni szervezni. Több hónap bezártság után ez a szülőknek is nagy könnyebbséget jelenthet.

Idén minden táborban kiemelten kell figyelni a higiéniai szabályok betartására is.

Komoly igény van most a táboroztatásra, hiszen a gyerekek nagyon sokáig négy fal között voltak. Szükségük van a nyári vakációs élmények megélésére, ezért mi megpróbálunk felkészülni a táboroztatásra a megfelelő protokoll mellett, amit be kell tartanunk intézményi szinten, és ahogy állami szinten is megkívánják – mondta egy úszóiskola ügyvezetője, Merkely István.

Már az elmúlt két hétben nőtt a jelentkezések száma a nyári táborokba, de a nagy roham csak most várható, amikor biztossá vált, hogy a táborokat meg is lehet szervezni.

Gyerektáborokat szervezünk, és a tegnap délutáni kormánydöntés óta már nagyon sok telefonos és e-mailes jelentkezést kaptunk – mondta Halász Kata táborszervező.

Tóth Béla, a Táborfigyelő portál vezetője azt mondta:

egy hónappal a vakáció kezdete előtt csaknem 70 százalékkal kevesebb gyereknek van lefoglalt tábora a nyárra, mint tavaly ugyanekkor.

Mindenképpen érdemes nagyon korán jelentkezni, egyrészt mert a legjobb ár-érték arányú turnusok gyorsan telítődnek. Másrészt pedig azt fontos tudni, hogy idén sokkal kevesebb a tábor, mint tavaly – közölte.

Tavaly több mint 215 ezer gyermek táborozott a nyári szünet alatt. Ez a szám valószínűleg idén csökkenni fog, de várhatóan így is eléri majd a 150 ezret a résztvevők száma.